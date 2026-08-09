Turkiga oo ballaadhinaya maalgashiga shidaalka dibadda, Soomaaliya oo xuddun u ah qorshaha cusub
Turkiga ayaa dardar gelinaya qorshe uu ku ballaarinayo hawlgallada shirkaddiisa shidaalka ee Turkish Petroleum Corporation (TPAO) ee dibadda, iyadoo Soomaaliya, Ciraaq, Liibiya iyo Cumaan ay noqdeen meelaha ugu muhiimsan ee Ankara ay ku doonayso inay ku kordhiso wax-soo-saarka shidaalka iyo gaaska.
Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga ah ee Turkiga, Alparslan Bayraktar, ayaa sheegay in TPAO ay hiigsanayso in wax-soo-saarka shidaalka iyo gaaska ee gudaha iyo dibadda uu gaaro ku dhawaad 600,000 foosto oo u dhiganta shidaal maalintii marka la gaaro 2028, marka loo eego wax-soo-saarka hadda oo ku dhow 330,000 foosto maalintii.
Ankara ayaa sidoo kale dejisay hadaf fog oo ah in wax-soo-saarka TPAO uu gaaro hal milyan oo foosto oo u dhiganta shidaal maalintii.
Qayb muhiim ah oo ka mid ah kororka la filayo ayaa ka imanaysa Sakarya Gas Field ee Badda Madow, balse TPAO waxay sidoo kale si weyn u ballaarinaysaa joogitaankeeda caalamiga ah, iyadoo heshiisyo iskaashi oo hore loo galay u beddelaysa saamiyo maalgashi, qandaraasyo wax-soo-saar wadaag ah iyo hawlgallo qodis oo toos ah.
Soomaaliya ayaa ka mid noqotay meelaha ugu muhiimsan ee istaraatiijiyadda cusub ee TPAO ee dibadda. Shirkadda ayaa Soomaaliya ka bilowday sahaminta shidaalka badda kadib markii markabka baarista seismic-ka ee Oruç Reis uu muddo 234 maalmood ah ka waday saddex goobood oo badda ah baaritaanno, isagoo ururiyay xog seismic 3D ah oo daboolaysa qiyaastii 4,464 kiiloomitir oo laba jibbaaran.
Xogtaas ayaa hadda saldhig u ah tallaabada xigta ee Turkiga ee sahaminta shidaalka Soomaaliya. Markabka qodista ee Çağrı Bey ayaa hadda ka wada hawlgallo ceelka Curad-1, oo ku yaalla xeebaha Soomaaliya. Bayraktar ayaa sheegay in qodistani tahay hawlgalkii ugu horreeyay ee Turkigu ka sameeyo qodis shidaal oo badda qoto dheer ah meel ka baxsan xuduudihiisa.
Ceelka Curad-1 ayaa ku yaalla qiyaastii 372 kiiloomitir xeebta Muqdisho, halka qodistu ay ka socoto biyo dhererkoodu gaarayo ku dhawaad 3,500 mitir. Qorshaha qodista ayaa ah in ceelku gaaro qoto-dheeri dhan ku dhawaad 7,500 mitir marka laga cabbiro dusha badda.
Natiijada qodista Curad-1 ayaa si weyn u go’aamin karta mustaqbalka hawlgallada TPAO ee Soomaaliya. Haddii ceelku bixiyo natiijooyin wanaagsan, Soomaaliya waxay noqon kartaa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee TPAO ay ka hesho wax-soo-saar shidaal iyo gaas oo ka baxsan Turkiga.