Qaramada Midoobay oo Soomaaliya ka xaraashaysa qalab iyo agab, xilli ay hoos u dhacayso doorkeedii siyaasadeed
Qaramada Midoobay ayaa bilowday habraac ganacsi oo lagu xaraashayo qalab iyo agab ay ku leedahay Soomaaliya, iyadoo bogga rasmiga ah ee wax-iibsiga Qaramada Midoobay lagu daabacay ogeysiis ku saabsan “Commercial Sale of UN Items in Somalia”.
Ogeysiiska, oo ay soo saartay UN Secretariat, ayaa tilmaamaya in la raadinayo shirkado ama xaraashleyaal maxalli ah oo ka qayb qaata iibinta agab kala duwan oo ay Qaramada Midoobay ku leedahay Soomaaliya. Agabka la xusay waxaa ka mid ah gaadiid, qalabka xafiisyada, qalabka dhismaha, qalabka caafimaadka, koronto-dhaliyeyaasha iyo agabyo kale.
Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli doorka siyaasadeed iyo joogitaanka hay’adaha caalamiga ah ee Soomaaliya uu isbeddel ku jiro, gaar ahaan kadib markii Dowladda Federaalka Soomaaliya ay muddooyinkii dambe muujisay rabitaanka ah in dalka uu si weyn ula wareego mas’uuliyadaha siyaasadeed, amni iyo maamul ee ay hay’adaha caalamiga ahi hore ugu lahaayeen.
Xaraashka qalabka Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale loo arki karaa qayb ka mid ah dib-u-habaynta iyo dhimista joogitaanka hawlgallada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, inkastoo dukumentiga xaraashka laftiisu uusan caddeynayn in dhammaan qalabkan uu ka yimid xafiiska siyaasadda ee Qaramada Midoobay.
Horumarkan ayaa imanaya iyadoo Soomaaliya ay doonayso in ay xoojiso madaxbannaanideeda siyaasadeed iyo awoodda hay’adaha dowladda, isla markaana ay hoos u dhigto ku-tiirsanaanta faragelinta iyo taageerada dibadda.
Si kastaba, xaraashka qalabka keliya looma qaadan karo caddeyn ah in Qaramada Midoobay gebi ahaanba ka baxeyso Soomaaliya; balse wuxuu muujinayaa isbeddel ku yimid qaabka iyo baaxadda joogitaankeeda dalka.