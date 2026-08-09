AI-ga oo Soomaaliya ka caawinaya saadaalinta meelaha gaajadu ku sii fidayso
Sirdoonka macmalka ah (AI) ayaa loo adeegsanayaa Soomaaliya si loo saadaaliyo meelaha ay gaajadu iyo nafaqo-darradu ka sii dari karaan, iyadoo hay’adaha gargaarku isku dayayaan inay gargaar gaarsiiyaan bulshada nugul ka hor inta aysan xaaladdu noqon mid halis ah.
Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay (WFP) ayaa adeegsanaya nidaam lagu magacaabo HungerMap Live, kaas oo isku daraya xog ku saabsan cimilada, roobabka, fatahaadaha, qiimaha cuntada, colaadaha iyo nafaqada si loo ogaado meelaha ay xaaladda cuntadu u badan tahay inay kasii darto.
Tiknoolajiyadan ayaa si gaar ah uga caawisay WFP inay aqoonsato baahida degdegga ah ee ka jirta degmada Burhakaba ee gobolka Bay, halkaas oo carruur badan ay la tacaalayaan nafaqo-darro daran.
Kaddib markii xogta nidaamku muujisay khatarta sii kordheysa, WFP waxay gargaar cunto gaarsiisay 48,000 qof, halka 3,000 haween iyo carruur ah loo fidiyay taageero nafaqo.
“Intii aan sugi lahayn in nafaqo-darrada carruurtu kasii darto oo ay keento barakac ama xitaa dhimasho, waxaan ogaanay xaaladda ka hor,” ayuu yiri Simon Renk, oo madax ka ah falanqaynta nuglaanta iyo khariidaynta ee WFP Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa ka mid noqotay meelaha ay Qaramada Midoobay bishii June ku tilmaantay “goobaha gaajadu sida aadka ah uga walaaca badan tahay”, iyadoo malaayiin qof ay wajahaan cunto yari.
WFP waxay sheegtay in ku dhowaad 6 milyan oo Soomaali ah ay ku jiraan xaalado cunto yari oo daran, halka hay’addu ay awood u leedahay inay gaarto qayb yar oo ka mid ah dadka u baahan gargaarka.
HungerMap Live 2.0, oo WFP soo bandhigtay bishii April, ayaa leh awood cusub oo AI ah oo lagu saadaalin karo halka xaaladaha gaajada ay u badan tahay inay ku fidaan ama kasii daraan.
WFP ayaa sheegtay in xafiiskeeda Soomaaliya uu u baahan yahay $192 milyan oo dheeraad ah inta u dhexaysa hadda iyo Janaayo 2027 si uu gargaar u gaarsiiyo dadka u baahan.
Renk wuxuu sheegay in AI-gu uusan beddeli karin shaqada kooxaha goobta jooga, balse uu ka caawinayo WFP inay si wanaagsan u kala hormariso meelaha iyo dadka u baahan gargaarka.