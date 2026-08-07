Soomaaliya oo soo dhawaysay heshiiska ay kala saxiixdeen Turkiga, Sacuudiga iyo Pakistan

News DeskAugust 7, 2026
1 minute read

Dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay heshiiska difaac ee wadajirka ah ee maanta kala saxiixdeen dalalka Sacuuudi Carabiya, Turkeyga iyo Pakistan.

Heshiisku wuxuu dhigaya in weerar lagu qaado mid ka mid ah saddexda dal loo aqoonsan doono inuu yahay weerar lagu qaaday dhammaantood.

War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa lagu hambalyeey heshiiska dalalka Muslimka ah ay wada saxiixdeen

“Wasaaradda Gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay hambalyo u diraysaa Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Jamhuuriyadda Turkiga, iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan munaasabadda saxiixa “Heshiiska Makka ee Difaaca Wadajirka ah”,

Soomaaliya waxay heshiiska ku tilmaamtay tallaabo taariikhi ah oo muhiim u ah xoojinta amniga wadajirka ah, horumarinta iskaashiga dhinaca difaaca, iyo dhisidda iskaashi istiraatiiji ah oo wax ku ool ah si wax looga qabto caqabadaha amni ee ay wadaagaan.

Wasaaradd gaashaandhiga ayaa qoraalkeeda ku sheegtay inay xaqiijinayso in heshiiskani uu gacan ka geysan doono taageeridda dadaallada lagu xaqiijinayo amniga iyo xasilloonida gobolka iyo caalamka, isla markaana uu kobcin doono mabaadi’da iskaashiga, isku duubnida iyo mas’uuliyadda wadajirka ah, isagoo u adeegaya danaha shucuubta gobolka isla markaana taageeraya dadaallada lagu dhisayo nabad iyo amni.

News DeskAugust 7, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐁𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐤𝐚 𝐮 𝐬𝐨𝐨 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨𝐫𝐮𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐡𝐢𝐢𝐠𝐬𝐢𝐠𝐞𝐞𝐝𝐚 𝐢𝐬𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢 𝐚𝐡

August 7, 2026

“Gobolka Togdheer waa gobolka ugu qurbo-joogga badan ” Wasiirka Dawladaha Hoose Ee JSL.

August 7, 2026

Saddex dal oo waaweyn oo Muslim ah oo maanta gaaraya heshiis difaac

August 7, 2026

In ka badan 30 qof ayaa dhaawacmay, sagaalna xaaladdoodu waa halis – Ra’iisul Wasaaraha Thailand

August 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker