Saddex dal oo waaweyn oo Muslim ah oo maanta gaaraya heshiis difaac
Ilo xog-ogaal ah oo ku sugan gobolka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Turkiga, Sacuudi Carabiya, iyo Pakistan ay maanta oo Jimca ah saxiixi doonaan heshiis wadajir ah oo dhanka difaaca ah.
Sarkaal Turki ah ayaa xaqiijiyay in heshiiska la saxiixi doono.
Turkigu waa xubin ka tirsan NATO, Sacuudi Carabiyana waa xulafo muhiim ah oo Maraykanka la leh xiriir dhow, isla markaana ka mid ah dhoofiyeyaasha ugu waaweyn shidaalka adduunka. Pakistan-na waa dalka keliya ee Muslim ah ee haysta hub nukliyeer.
Sida ay sheegtay Reuters, Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan, Ra’iisul Wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif, iyo Taliyaha Ciidanka Pakistan Asim Munir ayaa magaalada Jeddah kula kulmi doona Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman, halkaas oo lagu saxiixi doono heshiiska.
Heshiiskan ayaa imanaya kadib ku dhowaad hal sano oo wadaxaajood ah, xilli dagaalkii Iran uu muujiyay nuglaanshaha amni ee dalalka Khaliijka, isla markaana uu carqaladeeyay isu-socodka shidaalka iyo badeecadaha kale ee muhiimka ah ee mara Marinka Hormuz.