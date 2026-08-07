Saddex dal oo waaweyn oo Muslim ah oo maanta gaaraya heshiis difaac

News DeskAugust 7, 2026
1 minute read

Ilo xog-ogaal ah oo ku sugan gobolka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Turkiga, Sacuudi Carabiya, iyo Pakistan ay maanta oo Jimca ah saxiixi doonaan heshiis wadajir ah oo dhanka difaaca ah.

Sarkaal Turki ah ayaa xaqiijiyay in heshiiska la saxiixi doono.

Turkigu waa xubin ka tirsan NATO, Sacuudi Carabiyana waa xulafo muhiim ah oo Maraykanka la leh xiriir dhow, isla markaana ka mid ah dhoofiyeyaasha ugu waaweyn shidaalka adduunka. Pakistan-na waa dalka keliya ee Muslim ah ee haysta hub nukliyeer.

Sida ay sheegtay Reuters, Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan, Ra’iisul Wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif, iyo Taliyaha Ciidanka Pakistan Asim Munir ayaa magaalada Jeddah kula kulmi doona Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman, halkaas oo lagu saxiixi doono heshiiska.

Heshiiskan ayaa imanaya kadib ku dhowaad hal sano oo wadaxaajood ah, xilli dagaalkii Iran uu muujiyay nuglaanshaha amni ee dalalka Khaliijka, isla markaana uu carqaladeeyay isu-socodka shidaalka iyo badeecadaha kale ee muhiimka ah ee mara Marinka Hormuz.

News DeskAugust 7, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐁𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐤𝐚 𝐮 𝐬𝐨𝐨 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨𝐫𝐮𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐡𝐢𝐢𝐠𝐬𝐢𝐠𝐞𝐞𝐝𝐚 𝐢𝐬𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢 𝐚𝐡

August 7, 2026

“Gobolka Togdheer waa gobolka ugu qurbo-joogga badan ” Wasiirka Dawladaha Hoose Ee JSL.

August 7, 2026

In ka badan 30 qof ayaa dhaawacmay, sagaalna xaaladdoodu waa halis – Ra’iisul Wasaaraha Thailand

August 7, 2026

Soomaaliya oo soo dhawaysay heshiiska ay kala saxiixdeen Turkiga, Sacuudiga iyo Pakistan

August 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker