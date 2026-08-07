In ka badan 30 qof ayaa dhaawacmay, sagaalna xaaladdoodu waa halis – Ra’iisul Wasaaraha Thailand

News DeskAugust 7, 2026
1 minute read

In ka badan 30 qof ayaa ku dhaawacmay rasaas lagu furay iskuul ku yaalla Bangkok, waxaana sagaal ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah, sida uu sheegay Ra’iisul Wasaaraha Thailand.

Anutin Charnvirakul ayaa la hadlay warbaahinta isagoo jooga goobta dhacdadu ka dhacday.

Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Thailand, Polapee Suwanchawee, ayaa bixiyay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tuhmanaha geystay weerarka ka dhacay Iskuulka ee ay ku dhinteen ugu yaraan todoba qof.

Waxaa uu sheegay in caddeymaha ay booliisku ka heleen gurigooda ay muujinayaan, inuu ahaa qof aad u jeclaa ciyaaraha kombiyuutarka.

Tuhmanaha, oo ah arday 14 jir ah, wuxuu la noolaa awoogiis iyo ayeeydiis, kuwaas oo meydkooda laga helay guriga.

Qoraalka xiga waxaan idiin soo gudbin doonnaa faahfaahin dheeraad ah oo uu bixiyay Ra’iisul Wasaaruhu.

News DeskAugust 7, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐁𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐤𝐚 𝐮 𝐬𝐨𝐨 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨𝐫𝐮𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐡𝐢𝐢𝐠𝐬𝐢𝐠𝐞𝐞𝐝𝐚 𝐢𝐬𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢 𝐚𝐡

August 7, 2026

“Gobolka Togdheer waa gobolka ugu qurbo-joogga badan ” Wasiirka Dawladaha Hoose Ee JSL.

August 7, 2026

Saddex dal oo waaweyn oo Muslim ah oo maanta gaaraya heshiis difaac

August 7, 2026

Soomaaliya oo soo dhawaysay heshiiska ay kala saxiixdeen Turkiga, Sacuudiga iyo Pakistan

August 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker