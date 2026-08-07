Dowladda Federaalka oo shaacisay mashruuc waddo iyo Buundaweyn oo laga hirgelinayo Hargeysa, qiimihiisuna gaarayo $20 milyan

News DeskAugust 7, 2026
1 minute read

Wasiirka Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeynta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Ayuub Ismaaciil Yuusuf, ayaa ku dhawaaqay in dowladda ay billowday saxiixa heshiiska naqshadeynta iyo daraasadda mashruuc kaabayaal dhaqaale oo laga hirgelinayo magaalada Hargeysa.

Wasiirka ayaa sheegay in mashruucu uu ka kooban yahay waddo dhererkeedu ku dhow yahay 45 kiiloomitir, iyadoo wejiga koowaad lagu dhisi doono 23 kiiloomitir, kuwaas oo ka bilaaban doona magaalada Hargeysa.

Sidoo kale, wuxuu xusay in Buundaweyn (Buundada Weyn) ee Hargeysa ay qayb ka tahay wejiga koowaad ee mashruuca, isla markaana lagu qiyaasay in lagu maalgelin doono ku dhowaad 20 milyan oo doolar.

Ayuub Ismaaciil Yuusuf ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay Mashruuca Nagaad, kaas oo Wasaaradda Hawlaha Guud ay ka fulinayso dowlad-goboleedyada dalka, iyadoo taageero ka helaysa Bangiga Adduunka iyo hay’ado kale oo caalami ah.

Wasiirka ayaa xusay in dowladda ay hadda gacanta ku hayso hirgelinta ku dhowaad 89 kiiloomitir oo waddooyin ah oo laga fulinayo Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle, Puntland iyo Somaliland, isagoo sheegay in mashruucyadan ay qayb ka yihiin qorshaha dowladda ee lagu horumarinayo kaabeyaasha dhaqaalaha dalka.

News DeskAugust 7, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐁𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐤𝐚 𝐮 𝐬𝐨𝐨 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨𝐫𝐮𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐡𝐢𝐢𝐠𝐬𝐢𝐠𝐞𝐞𝐝𝐚 𝐢𝐬𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢 𝐚𝐡

August 7, 2026

“Gobolka Togdheer waa gobolka ugu qurbo-joogga badan ” Wasiirka Dawladaha Hoose Ee JSL.

August 7, 2026

Saddex dal oo waaweyn oo Muslim ah oo maanta gaaraya heshiis difaac

August 7, 2026

In ka badan 30 qof ayaa dhaawacmay, sagaalna xaaladdoodu waa halis – Ra’iisul Wasaaraha Thailand

August 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker