Axmed Madoobe iyo saraakiil ka tirsan AFRICOM oo ka wada hadlay dardargelinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab

News DeskAugust 7, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa kulan la yeeshay Taliyaha Howlgallada Gaarka ah ee Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM), Sarreeye Gaas Claude K. Tudor Jr, iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan taliska.

Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga amniga iyo dardargelinta howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab, iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa dadaallada lagu xoreynayo deegaannada ay weli kooxdaasi kaga sugan tahay Jubaland.

War kasoo baxay Madaxtooyada Jubaland ayaa lagu sheegay in kulanku uu sidoo kale xooga saaray iskaashiga labada dhinac ee la xiriira la dagaallanka waxa ay dowladda ku tilmaantay argagixisada, iyada oo la adkeynayo wada-shaqeynta dhinacyada amniga iyo howlgalada socda.

Madaxweyne Axmed Madoobe waxaa kulanka ku weheliyay Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Jubaland, Maxamed Axmed Sabriye, halka dhinaca AFRICOM ay hoggaaminayeen Sarreeye Gaas Claude K. Tudor Jr iyo saraakiil kale oo ka tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika.

Maalmihii lasoo dhaafay howlgallada ka dhanka ah Al shabaab ee degaanada Jubaland ayaa si weyn u xoogeystay iyadoo ciidamada xoogga iyo kuwa Jubaland ay gaareen meelo u dhow Degmada Jilib oo ah xarunta ugu weyn ee Kooxdaasi Al Shabaab.

News DeskAugust 7, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐁𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐤𝐚 𝐮 𝐬𝐨𝐨 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨𝐫𝐮𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐡𝐢𝐢𝐠𝐬𝐢𝐠𝐞𝐞𝐝𝐚 𝐢𝐬𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐜𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢 𝐚𝐡

August 7, 2026

“Gobolka Togdheer waa gobolka ugu qurbo-joogga badan ” Wasiirka Dawladaha Hoose Ee JSL.

August 7, 2026

Saddex dal oo waaweyn oo Muslim ah oo maanta gaaraya heshiis difaac

August 7, 2026

In ka badan 30 qof ayaa dhaawacmay, sagaalna xaaladdoodu waa halis – Ra’iisul Wasaaraha Thailand

August 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker