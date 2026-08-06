Ukraine oo weerartay laba warshadood oo sifeeya shidaalka Ruushka.
Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa sheegay in Ukraine ay weerartay laba warshadood oo sifeeya shidaalka oo ku yaalla dalka Ruushka.
Farriin uu ku daabacay baraha bulshada ayuu ku sheegay, in Ciidamada Difaaca Ukraine ay beegsadeen warshadda sifeynta shidaalka ee Slavneft-Yanos oo ku taalla Yaroslavl iyo warshadda Bashneft-Novoil ee ku taalla Bashkortostan.
Qiiq iyo uuro madow ayaa lagu arkayay agagaarka warshadda sifeynta shidaalka ee Yaroslavl, kaddib weerarro ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay fuliyeen.
Guddoomiyaha gobolka Yaroslavl, Mikhail Evraev, ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ee weerarka soo qaaday la burburiyay, balse burburkii ka soo dhacay ay sababtay in saddex guri ay dab qabsadaan.
Zelensky ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ukraine ay weerareen laba doomood oo roondo ciidan ah iyo markab ka tirsan waxa uu ku tilmaamay kooxda maraakiibta qarsoon ee Ruushka ee ku sugan Badda Madow.