Trump oo beeniyay warbixinta yaraanta rasaasta ee Mareykanka, kuna hanjabay inuu xabsiga dhigi doono sarkaalkii kashifay
Madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii sheegay in Mareykanku leeyahay kayd aad u ballaaran oo rasaas iyo hub ah, wuxuuna ku hanjabay in dadka faafiya warar lid ku ah arrintaas ay wajihi doonaan xabsi dheer.
Farriin uu ku daabacay barta Truth Social, ayuu ku weeraray wararka warbaahinta ee sheegaya in kaydka hubka Mareykanka uu yaraaday. Wuxuu sheegay in Mareykanku leeyahay “tiro aad u badan oo rasaas iyo hub ah, gaar ahaan noocyo gaar ah,” balse ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah.
“Waxaa intaas dheer in tiro badan oo rasaas ah la soo saarayo, waxaana loo diri doonaa Mareykanka marka loo baahdo. Shirkadaha difaaca waxay dhisayaan tiradii ugu badnayd ee warshado iyo xarumo wax-soo-saar ah taariikhda dalkeenna,” ayuu Trump ku daray.
Wargeyska The Washington Post ayaa sheegay in Trump uu Jimcihii la soo dhaafay weydiiyay Wasiirka Difaaca Mareykanka, Pete Hegseth, inuu sharaxaad ka bixiyo yaraanta rasaasta intii lagu jiray shir golaha wasiirrada oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Camp David.
Wargeysku, isagoo soo xiganaya laba ilo oo aan magacyadooda la shaacin, ayaa sheegay in Trump uu u sheegay Hegseth inuu u haystay in arrinta yaraanta rasaasta hore loo xalliyey.
Khamiistii, Trump wuxuu si kulul u cambaareeyay wararkaasi, isagoo qoray: “Kuwii faafiyay xogtan khiyaanada ah waa la dacweyn doonaa, waxayna wajihi doonaan xukuno xabsi oo dheer.”
Dhanka kale, CNN ayaa sheegtay in yaraanta gantaallada hagista fog iyo gantaallada difaaca cirka ay saameyn ku yeelatay siyaasadda Donald Trump ee la xiriirta colaadda Iiraan.