Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre oo isku beddel ku sameeyay agaasimeyaasha guud ee qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda

News DeskAugust 6, 2026
1 minute read

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xamsa Cabdi Barre, ayaa magacaabis iyo isku beddel ku sameeyay agaasimeyaasha guud ee qaar ka mid ah wasaaradaha Xukuumadda Federaalka, isagoo sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay dardargelinta howlaha dowladda.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa magacaabista ku saleeyay qodobka 119-aad, farqaddiisa (D) ee Dastuurka KMG ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana xilalka cusub loo magacaabay saddex agaasime guud.

Mas’uuliyiinta la magacaabay waxaa ka mid ah: Dr. Maxamed Saneey Dalmar, oo loo magacaabay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda, Axmed Yuusuf Cabdulle, oo loo magacaabay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha iyo Cabdullaahi Xasan Aadan, oo loo magacaabay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada.

Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa agaasimayaasha cusub kula dardaarmay inay si hufan u gutaan waajibaadkooda, isla markaana dardargeliyaan howlaha wasaaradaha loo igmaday.

Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dowladda Federaalka Soomaaliya waddo dib-u-habayn lagu sameynayo hay’adaha dowladda iyo kor u qaadidda hufnaanta maamulka.

News DeskAugust 6, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Muxuu yahay maalgashiga Indhaha soo jiitay ee Imaaraadka Carabtu ka wado Afrika?

August 6, 2026

Puntland oo ku dhawaaqday inay Maxkamad Soo taagayso Siyaasiyiin iyo Saaraakiil Ciidan

August 6, 2026

“Heshiiska labada beelood waanu taageeraynaa“ Madax-dhaqameed, Siyaasiyiin iyo Haldoor kala duwan

August 6, 2026

Kumanaan dad ah oo ku qulqulaya tuulo ku taalla Kenya oo la sheegay in dahab laga helay

August 6, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker