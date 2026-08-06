Kumanaan dad ah oo ku qulqulaya tuulo ku taalla Kenya oo la sheegay in dahab laga helay
Wararka sheegaya in dahab laga helay tuulada Cheparor ee deegaanka Kapenguria, ismaamulka West Pokot ee Kenya, ayaa sababay in dad aad u tiro badan ay halkaas u soo safraan iyagoo raadinaya dahabka oo ah hanti muhiim ah.
Muuqaallo la arkay ayaa muujinaya dad badan oo ku kala firdhisan dhul bannaan, kuwaas oo adeegsanaya qalab aan rasmi ahayn si ay u qotaan dahabka, halka qaar kalena ay ciidda ku ururinayaan weelal iyo jawaanno ka hor inta aysan ka qaadin goobta si ay u baaritaan dheeraad ah ugu sameeyaan.
Sawirrada laga soo qaaday halkaas ayaa muujinaya rag iyo dumar si wadajir ah u shaqaynaya; qaar ayaa qodaya godad yaryar, halka kuwo kalena ay saf ugu jiraan inay qaataan ciidda laga soo saaray godadka, iyagoo rajaynaya inay meel kale ka hubiyaan in ay ku jiraan waxyaabo ka mid ah macdanta qaaliga ah.
Sida ku cad xogaha lagu faafinayo internetka, dhaq-dhaqaaqa dadku wuxuu billowday kaddib markii laba wiil la sheegay inay heleen wax loo malaynayo inuu yahay dahab.