Xukuumada Somaliland oo cambaraysay socdaalka uu Laascaanod kaga degay Raysalwasaraha Soomaliya .

News DeskAugust 2, 2026
1 minute read
“Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxay si adag u cambaaraynaysaa socdaalka daandaansiga ah ee Ra’iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya ku yimid qaybo ka mid ah Gobolka Sool bari.
Tallaabadani waxa ay hordhac u tahay hurrin colaadeed iyo muran siyaasadeed oo aan geedna loogu soo gaban, waana ku-xad-gudub madaxbannaanida, wadajirka-dhuleed iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland, isla markaana ah ficil sii hurinaya colaadda, khalkhalna gelinaya amniga iyo xasilloonida Gobolka.
Xukuumadda JSL wax ay si cad u sheegaysaa in falalkan masuuliyad-darrada ahi aanay waxba ku soo kordhinayn nabadda Gobolka, balse ay si toos ah u wiiqayaan dadaallada dunidu ku doonayso xasillooni waarta iyo nabadgelyo gobolka ka hana qaadda.
Jamhuuriyadda Somaliland waxay ugu baaqaysaa Midowga Afrika, IGAD, Qarammada Midoobay iyo dhammaan saaxiibbada caalamka in ay si cad uga soo horjeeddo tallaabooyinkan kicinta ah, isla markaana ay Dawladda Federaalka Soomaaliya ku boorriyaan in ay ka waantoowdo falalka sii hurinaya xiisadaha gobolka.
Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay mar kale xaqiijinaysaa in ay weligeed u taagan tahay nabad, xasillooni iyo wada-noolaansho ku dhisan is-ixtiraam. Hase yeeshee, waxa ay si buuxda u adeegsan doontaa dhammaan tallaabooyinka sharci iyo qarannimo ee lagamamaarmaanka u ah difaaca madax-bannaanideeda, amnigeeda iyo midnimada dhulkeeda

News DeskAugust 2, 2026
1 minute read
home

Related Articles

” Ra’iisal Wasare Xamse Waa Reer Kiililka Reerkisuna Wuu Nacay, Waxana Ku Guuray Xasan Sheekh, Firdhiyana ” Abwaan Cumar Cawdhiye

August 2, 2026

Puntland iyo Mareykanka oo heshiis cusub oo amni ku kala saxiixday Boosaaso

August 2, 2026

Wasiir Hore Cadaani oo Banaanka Keenay Gudoomiye Maxamuud Xaashi.

August 2, 2026

“Aduunku wuu isbedelayaa Liisamada iyo Dhukumentiyada waa in aynu casriyayna”Agaasimaha Maaliyada

August 2, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker