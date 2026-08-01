Taliyaha AFRICOM: Taageerada Mareykanka ee Soomaaliya Waxay Ku Xirnaan Doontaa Xasilloonida Siyaasadeed iyo Horumarka Amniga

News DeskAugust 1, 2026
1 minute read

Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM), Jeneraal Dagvin Anderson, ayaa sheegay in taageerada mustaqbalka ee Mareykanka uu siiyo Soomaaliya ay ku xirnaan doonto sida ay dowladda u xaqiijiso xasillooni siyaasadeed, u xoojiso maamul wanaagga, isla markaana ay sii waddo horumarka laga gaarayo la dagaallanka kooxaha argagixisada.

Waraysi gaar ah oo uu ka qaaday Cumar Faaruuq Cusman, Xoghayaha Guud ee NUSOJ, Anderson wuxuu ku sheegay in Mareykanku uusan ka jeesan Soomaaliya, balse iskaashiga labada dhinac uu u baahan yahay hoggaan siyaasadeed oo mideysan iyo natiijooyin muuqda oo dhanka amniga ah.

“Haddii Soomaaliya ay hoggaanka qabato oo dowladda ay hormuud ka noqoto sugidda amniga iyo dowlad-dhiska, Mareykanku wuxuu sii wadi doonaa taageeradiisa, maadaama ay jirto dano wadaag,” ayuu yiri Anderson.

Wuxuu uga digay in khilaafaadka siyaasadeed ee daba dheeraada ay wiiqi karaan iskaashiga labada dal, isagoo xusay in haddii xasillooni siyaasadeed la waayo ay adkaan karto in Mareykanku sii wado heerka taageerada uu hadda bixiyo.

Taliyaha AFRICOM ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada kumaandooska Danab, oo Mareykanku gacan weyn ka geystay dhismahooda, ay ka mid yihiin ciidamada ugu tayada wanaagsan qaaradda Afrika, balse ay hadda mas’uuliyadda Soomaaliya tahay ilaalinta iyo horumarinta awooddooda si ay u sii hoggaamiyaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Daacish.

Anderson wuxuu xusay in ay muhiim tahay in Soomaaliya ay muujiso horumar joogto ah oo ka dhan ah argagixisada si loo sii xaqiijiyo joogitaanka iyo taageerada Mareykanka.

Hadalladan ayaa kusoo beegmaya xilli Soomaaliya ay wajahaysa caqabado siyaasadeed oo la xiriira hannaanka doorashooyinka, iyadoo isla markaana ay socdaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab.

News DeskAugust 1, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Ganacsatada Dadkii Kalyaha Fadhiisiyay Waa in ay Mishiino Keenaan ..” Abwaan Cawdhiye.

August 1, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐪𝐚𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐗𝐢𝐥𝐝𝐡𝐢𝐛𝐚𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐧𝐲𝐚𝐧 𝐚𝐡 𝐢𝐲𝐨 𝐖𝐞𝐟𝐭𝐢 𝐌𝐚𝐚𝐥𝐠𝐚𝐬𝐡𝐚𝐝𝐚𝐲𝐚𝐚𝐥 𝐚𝐡 𝐨𝐨 𝐮𝐮 𝐡𝐨𝐠𝐠𝐚𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐲𝐨

August 1, 2026

Mareykanku wuxuu gobolka ku riixaya dagaal baahsan, sida uu sheegay taliye Irani ah.

August 1, 2026

Suldaan Doonaya in uu Fahmo Jinka Hadii Madaxweyne Cirro Ictiraaf Kasoo Helo.

August 1, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker