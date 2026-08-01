Mareykanku wuxuu gobolka ku riixaya dagaal baahsan, sida uu sheegay taliye Irani ah.

News DeskAugust 1, 2026
1 minute read

Ali Abdullahi, oo ah taliyaha Xarunta Taliska Khatam al-Anbiya — oo ah hay’adda masuulka ka ah maamulka dagaalka Iran — ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka qaranka ku sheegay in “Mareykanku uu si xawli ah ugu sii socdo dagaal heer gobol ah, sababo la xiriira istiraatiijiyad khatar ah oo ujeeddadeedu tahay ballaarinta iyo helitaanka awood-sheegasho sharci-darro ah oo ka jirta guud ahaan gobolka.”

Ali Abdullahi ayaa intaas ku daray in Mareykanku uu dagaalkiisii ​​ugu dambeeyay ee ka dhanka ahaa Iran ku caddeeyay inuusan “ka waabanayn inuu waxyeelleeyo ama xitaa burburiyo danaha iyo kheyraadka Muslimiinta si uu u gaaro ujeeddooyinkiisa gurracan.”

Sida ay sheegtay BBC-da Carabiga, Taliye Ali Abdullahi ayaa uga digay waddamada gobolka inay la shaqeeyaan Washington inta lagu guda jiro khilaafka, isagoo yiri: “Waddan kasta oo Mareykanka u adeegsada gaashaan difaac ah, waxaa gubi doona dabka dagaalka.”

Wuxuu ku boorriyay waddamada Islaamka inay dib u eegis ku sameeyaan xiriirka ay la leeyihiin Mareykanka, wuxuuna sheegay inay tahay inay garwaaqsadaan in Washington ay ka faa’iidaysanayso raasamaalkooda, hantidooda, kaabayaasha muhiimka ah iyo kheyraadka istiraatiijiga ah, isla markaana ay u adeegsanayso “gaashaan difaac u ah ciidankeeda, iyadoo isla markaasna xoojinaysa amniga ‘dawladda sahyuuniga ‘.”

News DeskAugust 1, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Ganacsatada Dadkii Kalyaha Fadhiisiyay Waa in ay Mishiino Keenaan ..” Abwaan Cawdhiye.

August 1, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐪𝐚𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐗𝐢𝐥𝐝𝐡𝐢𝐛𝐚𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐧𝐲𝐚𝐧 𝐚𝐡 𝐢𝐲𝐨 𝐖𝐞𝐟𝐭𝐢 𝐌𝐚𝐚𝐥𝐠𝐚𝐬𝐡𝐚𝐝𝐚𝐲𝐚𝐚𝐥 𝐚𝐡 𝐨𝐨 𝐮𝐮 𝐡𝐨𝐠𝐠𝐚𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐲𝐨

August 1, 2026

Taliyaha AFRICOM: Taageerada Mareykanka ee Soomaaliya Waxay Ku Xirnaan Doontaa Xasilloonida Siyaasadeed iyo Horumarka Amniga

August 1, 2026

Suldaan Doonaya in uu Fahmo Jinka Hadii Madaxweyne Cirro Ictiraaf Kasoo Helo.

August 1, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker