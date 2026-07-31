Mareykanka oo mar kale muddo gaaban u kordhiyay rukhsadaha shaqada ee dadka Soomaalida ah ee haysta TPS
Dowladda Mareykanka ayaa mar kale si ku-meel-gaar ah u kordhisay ansaxnimada dukumentiyada oggolaanshaha shaqada ee dadka Soomaaliyeed ee haysta Xaaladda Ilaalinta Ku-meel-gaarka ah (TPS), iyadoo muddada cusub laga dhigay inay socoto ilaa 3-da Agoosto 2026.
Go’aanka cusub ee ay soo saartay Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Mareykanka (USCIS) ayaa yimid maalmo kaddib markii kordhintii hore ay ku ekayd 29-kii Luulyo. Tallaabadan ayaa sii wadday kordhinno gaagaaban oo xiriir ah, iyadoo ay weli socdaan muranno sharci oo ku saabsan mustaqbalka TPS ee dalal dhowr ah, oo ay ku jirto Soomaaliya.
Arrintan ayaa daba socota go’aankii Maxkamadda Sare ee Mareykanka ee 25-kii Juun 2026, kaas oo u oggolaaday maamulka madaxweyne Donald Trump inuu sii wado qorshihiisa lagu joojinayo TPS-ka waddamada Haiti iyo Suuriya.
Go’aankaas ayaa saameyn ku yeeshay dacwadaha kale ee la xiriira TPS, oo ay ku jirto dacwad ay maxkamad federaali ah ka waddaan ururro u dooda xuquuqda muhaajiriinta oo ka dhan ah Waaxda Amniga Gudaha (DHS), taas oo quseysa dadka Soomaaliyeed ee haysta TPS.
Hay’adda Socdaalka ayaa sheegtay inay sidoo kale ku qasban tahay inay u hoggaansanto amar maxkamadeed oo soo baxay 21-kii Luulyo 2026. Amarkaas wuxuu khuseeyaa dadka qaar ee hore u gudbiyay codsiyada cusboonaysiinta oggolaanshaha shaqada ka hor 30-kii Oktoobar 2025, kuwaas oo sii haysanaya kordhin otomaatig ah oo ku saabsan dukumentiyadooda inta dacwadaha sharci ay socdaan.
Kordhintan ayaa siinaysa kumannaan Soomaali ah oo ku nool Mareykanka fursad ay si sharci ah ugu sii shaqeeyaan muddo kooban, inkastoo aan weli la caddeyn go’aanka kama dambaysta ah ee mustaqbalka barnaamijka TPS ee Soomaaliya.