Hoobalkii caanka ahaa ee Axmed Cali Cigaal oo ku geeriyooday dalka Maraykanka
Alle ha u naxariistee, hobolkii caanka ahaa ee Soomaaliyeed, Axmed Cali Cigaal, ayaa maanta ku geeriyooday dalka Maraykanka, halkaas oo uu muddooyinkii u dambeeyay ku noolaa. Geerida fanaanka ayaa murugo ku abuurtay bahda fanka Soomaaliyeed, qoyskiisa, asxaabtiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee muddada dheer ku riyaaqsana hal-abuurka iyo fankiisa.
Axmed Cali Cigaal waxa uu ka mid ahaa tiirarkii ugu waaweynaa ee fanka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhinaca heesaaga, laxan-samaynta iyo tumista muusigga. Intii uu ku jiray mihnadda fanka waxa uu door muuqda ka qaatay kobcinta suugaanta Soomaaliyeed, isaga oo laxan u sameeyay boqolaal heesood oo ay qaadeen fanaaniintii ugu magaca weynayd, halka qaar kalena uu isagu ku luuqeeyay.
Marxuumku waxa uu dabayaaqadii sannadihii 1940-meeyadii ku dhashay magaalada Wardheer ee gobolka Doollo. Horraantii 1960-meeyadii ayuu u wareegay magaalada Muqdisho, halkaas oo uu waxbarashadiisa ka bilaabay, isla markaana uu saldhig uga dhigtay socdaalkiisii fanka.
Safarkiisa fanka wuxuu si rasmi ah u billowday sannadkii 1964, markii Raadiyow Muqdisho laga baahiyay heestii ugu horreysay ee uu qaaday, taas oo cinwaankeedu ahaa “Bari iyo Galbeed, Keebaa na baantay?”. Heestaas ayaa si weyn loo soo dhaweeyay, waxayna albaab u furtay inuu noqdo mid ka mid ah hobolladii ugu caansanaa Soomaalida.
Kadib waxa uu ku biiray Dugsigii Muusigga, halkaas oo uu si cilmiyaysan ugu bartay muusigga iyo laxan-samaynta. Hibadiisa ayaa si degdeg ah u soo baxday, isaga oo door weyn ku yeeshay ruwaayado caan noqday sida “Talo iyo Tallaabo,” “Yaxaas Dhagaduub” iyo “Shabeelnaagood”, kuwaas oo uu u sameeyay laxanka heeso badan.
Muddo ka badan nus qarni ayuu Axmed Cali Cigaal ka tirsanaa haldooradii Hobollada Qaranka ee Waaberi, waxaana uu laxan iyo muusig u sameeyay heeso badan oo caan noqday, sida Batalaale, Candaliibka, Raad Abeeso, Dadnimada Aqoonso, Galaydh, Feejignow, Haasaawe, Gayaan, Gacallo, Caraweelo iyo kuwo kale oo weli ka mid ah kaydka dahabiga ah ee fanka Soomaaliyeed.
Geerida Axmed Cali Cigaal waxay ka dhigan tahay luminta haldoor muhiim ah oo door weyn ku lahaa horumarka fanka Soomaaliyeed. Dhaxalka uu ka tegay ayaa sii ahaan doona mid ay jiilasha dambe ka dhaxlaan, isagoo lagu xasuusan doono codkiisii, laxamadiisii iyo kaalintii uu ku lahaa kobcinta fanka Soomaaliyeed. Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilayhi Raajicuun.