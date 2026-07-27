Raysal Wasaarihii hore ee Israa’iil oo sheegay tallaabo ka dhana Qadar oo uu qaadayo haddii la doorto
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Israa’iil, Naftali Bennett, ayaa sheegay in haddii uu mar kale noqdo ra’iisul wasaare, uu “isla markiiba” Qatar ku dhawaaqi doono dal “cadow” ah.
Bennett ayaa qoraal uu ku baahiyay barta X ku tilmaamay dowladda Qatar inay tahay “mid rabshado wada” iyo “kansar naceybka Yuhuudda ah”, isagoo ku eedeeyay inay “faraha la gashay dalalka reer Galbeedka, xitaa xafiiska ra’iisul wasaaraha Israa’iil.”
Wuxuu sidoo kale ku andacooday in intii uu ahaa ra’iisul wasaare uu arkay xog muujinaysa in Qatar ay gargaar dhaqaale siinaysay Ilaalada Kacaanka Iiraan.
Siyaasigan garabka midig ee adag, oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu waaweyn mucaaradka Israa’iil, ayaa ku eedeeyay Qatar inay doonayso “burburka Israa’iil.”
Wuxuu sidoo kale ku eedeeyay Qatar inay ka hirgelisay “xarumo hurin iyo kicin” jaamacadaha Maraykanka iyo iyadoo adeegsanaysa shabakadda telefishinka Al Jazeera, isla markaana ay balaayiin doollar oo gargaar ah siisay Xamaas.
Dowladda Qatar weli kama aysan jawaabin hadallada siyaasigan Israa’iiliga ah. Si kastaba ha ahaatee, labada dal ayaa muddo dheer waxaa u dhexeeyay xiisado iyo khilaafyo siyaasadeed.