Trump oo xaqiijiyay in Netanyahu uu imaanayo Washington maalinka Isniinta

News DeskJuly 25, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcihii ku dhawaaqay in ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu uu booqan doono Mareykanka toddobaadka soo socda.

Mr. Trump ayaa warkan ku dhawaaqay shalay khudbad uu ka jeediyay casho sharafta ururka saxafiyiinta ee Aqalka Cad.

Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil ayaa horay u shaaciyay in Mr. Netanyahu uu u safri doono Washington maalinta Isniinta ah, uuna la kulmi doono Donald Trump maalinta Talaadada ah.

Xafiiska Mr. Netanyahu ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inuu ka qeyb galayo aaska marxuum Seneter Lindsey Graham.

News DeskJuly 25, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Sacuudiga oo qabtay gantaal laga soo riday Yeman

July 25, 2026

“Kalsoonida Suuqyadeena Maaliyadeed ayaa sare u kacaysa” Gudoomiyaha Baanka dhexe JSL

July 25, 2026

“Maalin walba waxa wasaarada noogu yimaada shirkad la wareejinaayo” Wasiirka Ganacsiga JSL

July 25, 2026

“Danbiyada Maanta socda qaar badan ayaa khatar ku ah qaranka” Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee JSL

July 25, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker