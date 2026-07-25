Trump oo xaqiijiyay in Netanyahu uu imaanayo Washington maalinka Isniinta
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcihii ku dhawaaqay in ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu uu booqan doono Mareykanka toddobaadka soo socda.
Mr. Trump ayaa warkan ku dhawaaqay shalay khudbad uu ka jeediyay casho sharafta ururka saxafiyiinta ee Aqalka Cad.
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil ayaa horay u shaaciyay in Mr. Netanyahu uu u safri doono Washington maalinta Isniinta ah, uuna la kulmi doono Donald Trump maalinta Talaadada ah.
Xafiiska Mr. Netanyahu ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inuu ka qeyb galayo aaska marxuum Seneter Lindsey Graham.