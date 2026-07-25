Sacuudiga oo qabtay gantaal laga soo riday Yeman

News DeskJuly 25, 2026
Less than a minute

Nidaamka difaaca cirka ee ay isticmaalaan militariga Giriigga ee Sacuudi Carabiya yaalla ayaa Sabtidii qabtay laba gantaal oo nuuca ballistic-ga ah oo laga soo riday Yemen kuwaas oo bartilmaameedsaday warshadaha saliidda ee Yanbu, sida ay ilo-wareedyo amni oo Giriig ah u sheegeen Reuters.

Saacado ka hor, Ururka Difaaca Madaniga ah ee Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqay in la baabi’iyay khatarta weerar ka dhici kara gobolka Yanbu.

Digniintan ayaa timid saacado ka dib markii Xuutiyiinta Yemen ay ku dhawaaqeen inay qaadi doonaan tallaabo aargoosi ah oo ay kaga jawaabayaan weerarrada isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudigu uu ku qaaday goobaha kooxda ee Hodeidah.

News DeskJuly 25, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

“Kalsoonida Suuqyadeena Maaliyadeed ayaa sare u kacaysa” Gudoomiyaha Baanka dhexe JSL

July 25, 2026

“Maalin walba waxa wasaarada noogu yimaada shirkad la wareejinaayo” Wasiirka Ganacsiga JSL

July 25, 2026

“Danbiyada Maanta socda qaar badan ayaa khatar ku ah qaranka” Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee JSL

July 25, 2026

“Dambi ayaa ka dhalanaya tacadiga neefka xoolah ah xuquuqdiisa” Wasiirka Xanaanada Xoolaha JSL

July 25, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker