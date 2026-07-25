Sacuudiga oo qabtay gantaal laga soo riday Yeman
Nidaamka difaaca cirka ee ay isticmaalaan militariga Giriigga ee Sacuudi Carabiya yaalla ayaa Sabtidii qabtay laba gantaal oo nuuca ballistic-ga ah oo laga soo riday Yemen kuwaas oo bartilmaameedsaday warshadaha saliidda ee Yanbu, sida ay ilo-wareedyo amni oo Giriig ah u sheegeen Reuters.
Saacado ka hor, Ururka Difaaca Madaniga ah ee Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqay in la baabi’iyay khatarta weerar ka dhici kara gobolka Yanbu.
Digniintan ayaa timid saacado ka dib markii Xuutiyiinta Yemen ay ku dhawaaqeen inay qaadi doonaan tallaabo aargoosi ah oo ay kaga jawaabayaan weerarrada isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudigu uu ku qaaday goobaha kooxda ee Hodeidah.