Mareykanka oo si ku meel gaar ah u kordhiyay ansaxnimada rukhsadaha shaqada ee dadka Soomaalida haysta TPS
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Mareykanka (USCIS) ayaa si ku meel gaar ah mar kale u kordhisay muddada ansaxnimada rukhsadaha shaqada (Employment Authorization Documents – EADs) ee la siiyo dadka ku jira barnaamijka Ilaalinta Ku Meel Gaarka ah (Temporary Protected Status – TPS), iyadoo tallaabadan ay khusayso muwaadiniinta Soomaaliya iyo Suuriya.
Sida uu sheegay USCIS, rukhsadaha shaqada ee dadka Soomaaliyeed ayaa hadda sii ahaan doona kuwo ansax ah ilaa 29-ka Luulyo 2026, halka kuwa Suuriyana la kordhiyay ilaa 27-ka Luulyo 2026. Kordhintan ayaa timid maalin ay ku ekaan lahayd muddadii hore ee ansaxnimada.
Go’aanka cusub ayaa la xiriira dacwadaha sharci ee wali ka socda maxkamadaha Mareykanka, kaddib markii Maxkamadda Sare ee Mareykanka ay 25-kii Juun 2026 oggolaatay in maamulka Madaxweyne Donald Trump uu sii wado qorshihiisa lagu joojinayo TPS-ka dalalka Haiti iyo Suuriya.
USCIS ayaa sheegtay in go’aanka Maxkamadda Sare uu saameyn ku yeeshay dacwadaha kale ee la xiriira TPS, oo ay ku jirto kiiska Soomaaliya ee ka socda maxkamadda federaalka ee gobolka Massachusetts.
Hay’addu waxay sidoo kale xustay inay ku qasban tahay inay u hoggaansanto amar maxkamadeed oo soo baxay 21-kii Luulyo, kaas oo si ku meel gaar ah u sii dheereeyay ansaxnimada rukhsadaha shaqada ee qaar ka mid ah dadka codsaday cusboonaysiinta EAD-ga ka hor 30-kii Oktoobar 2025.
Kordhintan ayaa siinaysa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka kuna jira barnaamijka TPS fursad ay si sharci ah ugu sii shaqeyn karaan inta ay dacwadaha iyo go’aannada maxkamadeed ee la xiriira mustaqbalka TPS-ka Soomaaliya weli socdaan.h