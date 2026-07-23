“Waxaan saaka booqasho ku tagay xarunta guud ee Xisbiga KULMIYE, halkaas oo aan kulan gaar ah kula yeeshay Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Muj. Maxamed Kaahin Axmed.

News DeskJuly 23, 2026
Less than a minute
Is xog-waraysi dheer kadib, Kulankayaga waxaan kaga wada hadalnay xaaladda iyo hawlaha xisbiga, waxaanan si qoto dheer uga wada hadalnay hawlaha iyo waajibaadka baaxadda leh ee horyaalla xisbiga.
Xisbiga KULMIYE waa xisbi taariikh dheer ku leh Jamhuuriyadda Somaliland, waxaana uu mar walba ku suntanaa in arrimaha dhexdiisa ku yimaada ee la xidhiidha Kala-aragti-duwanaanshaha lagu dhameeyo wada-tashi, is-afgarad iyo is-qancin, aniguna aan odayga ugu ahay arrimaha xisbiga, waana hannaankii soo jireenka ahaa ee xisbiga halkaa ku soo gaadhay.
Ugu dambayn, waxaan mahadnaq iyo bogaadin u dirayaa bah-weynta Xisbiga KULMIYE ee saaka ku sugneyd xarunta guud, rag iyo dumarba, sida sharafta leh iigu soo dhaweeyay.”
Muuse Biixi Cabdi, Madaxweynihii hore JSL.

News DeskJuly 23, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

War Hada Soo Dhacay Iraan oo Si Dadban u Aqoonsatay JSL Iyo Isbeddel Ku Yimid Siyaasadda Tehran

July 23, 2026

Tahriibayaal Soomaali ah oo ku dhex jiray kiishash bariis ah oo la qabtay.

July 23, 2026

Hal Xujjo oo ku adag Madaxda Dalka Somaliland balse u sameeyay Madaxweyne Hore Muuse Biixi.

July 23, 2026

Madaxwaynaha Iran oo Qasriga Sa’dabad ee Tehran ku Qaabilay Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq

July 23, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker