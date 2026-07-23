Trump oo sheegay inay tahay inay Sacuudigu aqoonsadaan Israa’iil si loo gaaro heshiiska nukliyeerka

News DeskJuly 23, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in heshiiska taariikhiga ah ee tamarta nukliyeerka ee u dhexeeya Maraykanka iyo Sacuudiga uu dhaqan geli doono oo keliya haddii Sacuudigu ku biiro Heshiisyada Abraham, taas oo macnaheedu yahay inuu si rasmi ah u aqoonsado dowladda Israa’iil.

Qoraal uu ku daabacay bartiisa Truth Social, Trump ayaa yiri:”Heshiiska Nukliyeerka Rayidka ah ma jiri doonto kobcin walxo nukliyeer ah, kaas oo ku kooban isticmaalka aan militari ahayn, waa la ansixin doonaa, balse wuxuu si buuxda ugu xiran yahay in Sacuudigu ku biiro Heshiisyada Abraham.”

Hadalka Trump ayaa yimid kadib markii khubaro ay ka digeen in heshiiskan uu kordhin karo halista faafitaanka hubka nukliyeerka ee gobolka Bariga Dhexe oo horeyba u ahaa mid aan xasilloonayn.

Arrinta nukliyeerka ayaa sidoo kale ahayd qodobka ugu weyn ee khilaafka muddada dheer u dhexeeyay Maraykanka, Israa’iil iyo Iran.

Sannadkii 2020, Trump ayaa dhexdhexaadiyay Heshiiska Abraham, kuwaas oo horseeday in Isutagga Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ay caadiyeeyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed ee Israa’iil.

Kadibna Suudaan iyo Morooko ayaa iyaguna caadiyeeyay xiriirka ay la leeyihiin Israa’iil.

News DeskJuly 23, 2026
1 minute read
home

Related Articles

War Hada Soo Dhacay Iraan oo Si Dadban u Aqoonsatay JSL Iyo Isbeddel Ku Yimid Siyaasadda Tehran

July 23, 2026

Tahriibayaal Soomaali ah oo ku dhex jiray kiishash bariis ah oo la qabtay.

July 23, 2026

Hal Xujjo oo ku adag Madaxda Dalka Somaliland balse u sameeyay Madaxweyne Hore Muuse Biixi.

July 23, 2026

Madaxwaynaha Iran oo Qasriga Sa’dabad ee Tehran ku Qaabilay Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq

July 23, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker