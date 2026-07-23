Madaxwaynaha Iran oo Qasriga Sa’dabad ee Tehran ku Qaabilay Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq
Madaxweynaha Iran, Masoud Pezeshkian, ayaa ku qaabilay Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq, Cali Zaidi, xarunta madaxtooyada Saadabad ee waqooyiga magaalada Tehran.
Ra’iisul Wasaare Zaidi iyo wafdigiisa ayaa Khamiistii gaaray Tehran, halkaas oo uu ku soo dhoweeyay Wasiirka Dhaqaalaha Iran, Cali Madinizadeh.
Wakaaladda wararka ee Reuters, oo soo xiganaysa warbaahinta Ciraaq, ayaa sheegtay in ujeeddada booqashada labada maalmood ah ee Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq ay tahay wada-hadallo la xiriira tamarta iyo horumarinta gobolka.
Wararku waxay sidoo kale sheegayaan in kadib Tehran, Ra’iisul Wasaare Zaidi uu booqan doono Turkiga, Sacuudiga, iyo Suuriya.
Toddobaadkii hore, Zaidi iyo wafdigiisa ayaa kula kulmay Madaxweynaha Maraykanka Aqalka Cad.