Madaxwaynaha Iran oo Qasriga Sa’dabad ee Tehran ku Qaabilay Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq

News DeskJuly 23, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Iran, Masoud Pezeshkian, ayaa ku qaabilay Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq, Cali Zaidi, xarunta madaxtooyada Saadabad ee waqooyiga magaalada Tehran.

Ra’iisul Wasaare Zaidi iyo wafdigiisa ayaa Khamiistii gaaray Tehran, halkaas oo uu ku soo dhoweeyay Wasiirka Dhaqaalaha Iran, Cali Madinizadeh.

Wakaaladda wararka ee Reuters, oo soo xiganaysa warbaahinta Ciraaq, ayaa sheegtay in ujeeddada booqashada labada maalmood ah ee Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq ay tahay wada-hadallo la xiriira tamarta iyo horumarinta gobolka.

Wararku waxay sidoo kale sheegayaan in kadib Tehran, Ra’iisul Wasaare Zaidi uu booqan doono Turkiga, Sacuudiga, iyo Suuriya.

Toddobaadkii hore, Zaidi iyo wafdigiisa ayaa kula kulmay Madaxweynaha Maraykanka Aqalka Cad.

News DeskJuly 23, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

War Hada Soo Dhacay Iraan oo Si Dadban u Aqoonsatay JSL Iyo Isbeddel Ku Yimid Siyaasadda Tehran

July 23, 2026

Tahriibayaal Soomaali ah oo ku dhex jiray kiishash bariis ah oo la qabtay.

July 23, 2026

Hal Xujjo oo ku adag Madaxda Dalka Somaliland balse u sameeyay Madaxweyne Hore Muuse Biixi.

July 23, 2026

Ra’isul wasaaraha Pakistan ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka Xuutiyiinta ay ku qaaeen Markab Sacuudi ah

July 23, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker