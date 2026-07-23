Boqolaal Soomaali ah oo ka qeyb galay kulan looga hadlay rabshadaha dhalinyarada Soomaalida ee Minnesota
Boqolaal waalidiin, dhalinyaro iyo hoggaamiyeyaal ka tirsan bulshada Soomaalida ayaa ka qeyb galay kulan uu qabtay taliyaha booliiska degmada Ramsey, Bob Fletcher, kaas oo looga hadlayay kororka rabshadaha iyo dilalka la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Kulanka oo ka dhacay xarunta ciidamada ammaanka ee degmada Ramsey ee magaalada Arden Hills ayaa yimid iyadoo walaac xooggan laga muujinayo dilal iyo weerarro hubeysan oo muddooyinkii dambe saameeyay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida. Qoysas badan oo dhibaatadan ay taabatay ayaa goobta ka sheegay in carruurtoodu ay ku nool yihiin cabsi joogto ah.
Mas’uuliyiinta degmada Ramsey ayaa sheegay inay jiraan in ka badan toban kooxood oo ay booliisku u aqoonsadeen burcad ama kooxo dhalinyaro ah oo ku lug leh falal rabshado wata, kuwaas oo ka howlgala Minneapolis iyo magaalooyin kale oo ku yaalla gobolka Minnesota. Saraakiisha ayaa xusay in baraha bulshada lagu arko dhalinyaro soo bandhigaya hub, calaamado kooxeed iyo muuqaallo la xiriira iska hor imaadyo.
Sheriff Fletcher ayaa sheegay in ujeeddada kulanka ay tahay in bulshada Soomaalida la fahamsiiyo heerka dhibaatada jirta si loo helo xalal lagu yareeyo rabshadaha. Wuxuu sheegay in waalidiinta iyo dadka waaweyn ay door muhiim ah ka qaadan karaan ka hortagga dhalinyarada ku biiraysa kooxaha rabshadaha ku lug leh.
Intii uu socday kulanka, waalidiin iyo xubno bulshada ka tirsan ayaa saraakiisha waydiiyay sababta falalkan loogu tilmaamayo hawlo kooxeed, halka ay dhalinyaradu ka helayaan hubka iyo sababta qaar ka mid ah dadka la qabto mararka qaarkood si degdeg ah dib loogu sii daayo.
Dhanka kale, qaar ka mid ah culimada iyo hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayaa dhaliilay hadallo uu Sheriff Fletcher horay uga sheegay dhibaatadan, iyagoo ku dooday in rabshadaha dhalinyarada aysan ku koobnayn Soomaalida oo keliya balse ay tahay dhibaato guud oo ka jirta bulshada Mareykanka. Fletcher ayaa difaacay mowqifkiisa, isaga oo sheegay in ka hadalka dhibaatada uu horseeday dood iyo wacyigelin ballaaran.
Dhalinyaro iyo ganacsato Soomaaliyeed oo ka qeyb galay kulanka ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin wax ku ool ah oo wax looga qabanayo rabshadaha, helitaanka hubka sharci darrada ah iyo arrimaha bulshada ee dhalinyarada ku riixaya kooxaha rabshadaha wata. Qaar ayaa sidoo kale ku baaqay in la adkeeyo tallaabooyinka sharciga ee ka dhanka ah dadka ku lug leh falalka dilalka iyo weerarrada hubeysan.