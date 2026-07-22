Pakistan oo si adag ugu hanjabtay Xuutiyiinta Yemen
Pakistan ayaa uga digtay maleeshiyada Xuuthiyiinta ee Yemen in hanjabaad kasta oo loo geysto maraakiibta wata calanka Pakistan ama danaha badeed ee Pakistan loo tixgelin doono tallaabo gardarro ah oo khatar weyn ku ah amniga qaranka iyo madax-bannaanida Pakistan.
War-saxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Pakistan ayaa lagu yiri:
“Iyadoo la raacayo Axdiga Qaramada Midoobay iyo sharciga caalamiga ah, Pakistan waxay xaq u leedahay inay qaaddo dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah is-difaaca si ay u ilaaliso xarumaheeda badda iyo danaha qaranka, oo ay ku jirto isticmaalka awood ciidan haddii ay waafaqsan tahay sharciga.”
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay:
“Pakistan waxay si cad oo aan mugdi ku jirin u cambaaraynaysaa hanjabaadaha ay maleeshiyada Xuuthiyiintu ku hayaan maraakiibta ganacsiga ee ku socda dekedaha Sacuudiga iyo marin-biyoodka Badda Cas.”
Sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda, tallaabooyinka noocan oo kale ah waxay khatar ku yihiin amniga gobolka, waxay waxyeello u geystaan xorriyadda maraakiibtu u leeyihiin inay si nabad ah u maraan badaha, waxayna caqabad ku yihiin nidaamka badeed ee ku dhisan shuruucda caalamiga ah, iyagoo sidoo kale halis gelinaya socodka joogtada ah ee ganacsiga caalamiga ah.
War-saxaafadeedka ayaa intaas ku daray:
“Hanjabaadaha loo jeedinayo maraakiibta ganacsiga iyo ganacsiga la xiriira Sacuudiga waa kuwo aan la aqbali karin, isla markaana jebinaya xeerarka iyo qawaaniinta la aqoonsan yahay ee sharciga caalamiga ah.”
Sidoo kale waxaa lagu sheegay:
“Pakistan waxay si gaar ah uga walaacsan tahay wararka sheegaya in maraakiib ku hawlan ganacsi sharci ah lagu bartilmaameedsanayo ama loo hanjabayo.”
Pakistan ayaa sidoo kale muujisay walaac xooggan oo ku saabsan isku day kasta oo lagu ballaarinayo colaadda Bariga Dhexe, waxayna mar kale xaqiijisay taageeradeeda aan leexleexadka lahayn ee amniga, madax-bannaanida, wadajirka dhuleed iyo danaha Sacuudi Carabiya.
War-saxaafadeedka ayaa lagu soo gabagabeeyay:
“Pakistan waxaa weli ka go’an in xalalka lagu raadiyo wada-hadal, diblomaasiyad iyo dejinta xiisadaha gobolka. Pakistan waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ayna xaqiijiyaan badbaadada iyo amniga maraakiibta caalamiga ah.”
Waxaa xusid mudan in kooxda Xuuthiyiinta ee Yemen ay ku dhawaaqday xannibaad dhinaca badda ah oo ay ku soo rogtay maraakiibta la xiriira Sacuudi Carabiya, iyagoo sheegay in tallaabadan ay jawaab u tahay waxa ay ku tilmaameen go’doominta dekedaha iyo garoomada diyaaradaha ee waqooyi-galbeed Yemen, isla markaana ay dhaqan geli doonto si degdeg ah.
Ku dhawaaqistan waxaa sameeyay afhayeenka militariga ee Xuuthiyiinta, inkastoo uusan bixin faahfaahin dheeraad ah. Mas’uuliyiinta Xuuthiyiinta ayaa hore u sheegay inay qorsheynayaan inay xiraan marin-biyoodka Bab al-Mandab, oo ah marin istaraatiiji ah oo loo tixgeliyo albaabka koonfureed ee laga galo Badda Cas.