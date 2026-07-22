Hay’adaha gargaarka oo ka digay in xaaladda bani’aadannimo ee Soomaaliya ay sii xumaan karto
Hay’adaha gargaarka ayaa ka digaya in xaaladda bani’aadannimo ee Soomaaliya ay sii xumaan karto, iyadoo isku biirsaday dhimista maalgelinta caalamiga ah, abaaraha, colaadaha, barakaca iyo sare u kaca qiimaha maciishadda, kuwaas oo sii kordhinaya baahida ay qabaan malaayiin qof oo Soomaaliyeed.
Hay’adaha ayaa sheegay in dhimista deeqihii caalamiga ahaa, gaar ahaan kuwii ay bixin jirtay Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah ee Mareykanka (USAID), ay sababtay in xarumo caafimaad iyo adeegyo gargaar oo badan ay xirmaan. Lacagahaas ayaa hore loogu maalgelin jiray hay’adaha Qaramada Midoobay iyo ururrada samafalka ee bixiya adeegyada caafimaadka, nafaqada iyo gargaarka degdegga ah ee Soomaaliya.
Qaramada Midoobay ayaa qiyaastay in ku dhawaad 3.8 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha Soomaaliya sababo la xiriira abaarta, daadadka, colaadaha iyo barakicinta khasabka ah. UNICEF ayaa dhankeeda ka digtay in ku dhawaad 2 milyan oo carruur ah ay halis ugu jiraan nafaqo-darro ba’an, iyadoo 205 xarumood oo ka mid ahaa 800 xarumood oo lagu daweyn jiray carruurta nafaqo-darradu hayso ay xirmeen sanadkii la soo dhaafay.
Inkastoo adeegyo badan ay istaageen, qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka, macallimiinta iyo howl-wadeennada gargaarka ayaa sii wada shaqadooda iyagoo aan mushahar qaadan, si ay u daboolaan baahiyaha bulshada ugu nugul.
Hay’adaha gargaarka ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda ay sii adkeynayaan sicir-bararka ka dhashay xiisadaha Bariga Dhexe, kaas oo sare u qaaday qiimaha cuntada, shidaalka iyo biyaha.
Soomaaliya, oo ku tiirsan soo dejinta ku dhawaad 70% cunnadeeda, ayaa si gaar ah ugu nugul isbeddellada ka dhaca suuqyada caalamiga ah, taasoo sii kordhinaysa culayska haysta qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo dadka barakacay.
Barnaamijka Cunnada Adduunka (WFP) ayaa ka digay in xaaladda dhaqaale ee caalamka ay kordhin karto tirada dadka wajahaya gaajada ba’an, iyadoo Soomaaliya lagu tilmaamay mid ka mid ah dalalka ay saameyntu sida weyn ugu dhici karto haddii aan la kordhin taageerada bani’aadannimo.