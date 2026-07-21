Ra’iisul Wasaare Xamse: Waxaan rajeynayaa in heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay laga gaaro arrimaha doorashooyinka
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xamse Cabdi Barre, ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo wada-hadallada iyo la-tashiyada siyaasadeed ee maalmahan ka socda magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay xukuumaddu la yeelanayso siyaasiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan madax hore iyo hoggaamiyeyaal kale, si looga wada tashado arrimaha siyaasadda iyo hannaanka doorashooyinka.
Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu sheegay in wada-hadalladu ay si wanaagsan ku socdaan, isagoo muujiyay rajo ah in laga gaaro heshiis ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan dhinacyadu.
“Waxaan rajeynayaa in, haddii Alle idmo, la gaaro heshiis wanaagsan oo loo dhan yahay,” ayuu yiri Xamse Cabdi Barre.
Waxa uu adkeeyay in dowladda ay ka go’an tahay in arrimaha siyaasadda lagu xalliyo wadahadal, is-afgarad iyo hannaan nabadeed, isagoo sheegay inay diyaar u yihiin inay sii wadaan dadaallada lagu dhisayo isfaham siyaasadeed.
Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay aragtida sii kordhayso ee ku aaddan dib-u-habeynta siyaasadda dalka, isagoo carrabka ku adkeeyay in shacabka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa leh xaqa ay ku dooranayaan cidda hoggaaminaysa.
Dhanka kale, Xamse Cabdi Barre wuxuu ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka inay dowladda kala shaqeeyaan laba arrimood oo uu ku tilmaamay mudnaan qaran, kuwaas oo kala ah dardargelinta dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab iyo difaaca midnimada iyo wadajirka Soomaaliya.
Ugu dambeyn, Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu muujiyay rajo ah in haddii laga heshiiyo qodobada harsan, Soomaaliya ay u gudbi doonto marxalad siyaasadeed oo horseedda guul iyo xasillooni.