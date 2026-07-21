Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo qaabilay garabkii iska casilay hoggaanka xisbiga Kaah

News DeskJuly 21, 2026
Less than a minute
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa qaabilay garabkii iska casilay hoggaanka xisbiga Kaah ee dhawaan kusoo biiray xisbiga muxaafidka ah ee WADDANI.
Kulanka ayaa si qoto dheer loogu lafo-guray sidii looga wada shaqayn lahaa danta guud, xoojinta qaran-nimada, ilaalinta ictiraafka JSL iyo horumarinta xisbiga muxaafidka ah ee WADDANI.
Dhinaca xisbiga WADDANI waxa goobjoog ahaa guddoomiye kuxigeennada xisbiga Mudane Maxamed X. Yuusuf Waabeeye iyo Mudane Xil.
Cabdirashiid Maxamed X. Yuusuf. Halka dhanka garabka hoggaanka Xisbiga Kaah ee iscasilay waxa goobjoog ahaa hoggaamiyihii hore ee xisbiga Kaah Mudane Maxamed Ibraahim Aadan Qabyotire, Guddoomiye kuxigeenkii xisbiga Kaah Mudane Cabdinaasir Maxamed Shire, Afhayeenkii xisbiga Kaah Mudane Xassan Cabdilaahi Mataan iyo masuuliyiin kale

News DeskJuly 21, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Puntland oo sheegtay inay soo afjareen koox hubaysan oo amniga lid ku ahayd

July 21, 2026

Ra’iisul Wasaare Xamse: Waxaan rajeynayaa in heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay laga gaaro arrimaha doorashooyinka

July 21, 2026

Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista Tayada JSL ayaa kullan la qaatay masuuliyiinta gobolka Sanaag

July 21, 2026

“Waa in Somaliland la wada yeesho, oo distuurka la furo” Cabdilaahi Xuseen

July 21, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker