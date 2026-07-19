Masuuliyiin iyo warbaahinta Iiraan oo war ka soo saaray weeraradii cusbaa ee Maraykanka ka geystay Iiraan

News DeskJuly 19, 2026
1 minute read

Mas’uuliyiinta maxalliga ah iyo warbaahinta Iiraan ayaa sheegay in Maraykanku uu qaaday weerarro cusub oo lagu beegsaday goobo ku yaalla gobollada Khuzestan iyo Hormozgan.

Ku-xigeenka mas’uulka amniga ee xafiiska guddoomiyaha gobolka Khuzestan ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ay saacaddu markay ahayd 5:55 subaxnimo gantaallo ku garaaceen goob ku dhow magaalada Shadegan. Wuxuu sheegay in ciidamada hawlgalka ay ku sugan yihiin goobta, isla markaana faahfaahinta khasaaraha la shaacin doono mar dambe.

Sidoo kale, Wakaaladda Wararka Tasnim ayaa sheegtay in qiyaastii 6:10 subaxnimo, diyaaradaha dagaalka ee Maraykanku ay mar kale duqeeyeen goobo ku yaalla Jasiiradda Qeshm, halkaas oo laga maqlay ugu yaraan laba qarax.

Sida ay wakaaladdu sheegtay, baaritaan ayaa weli socda si loo ogaado meelaha saxda ah ee la beegsaday iyo khasaaraha ka dhashay weerarrada. Tasnim waxay intaas ku dartay in saacadihii ka horreeyay weerarkan sidoo kale gantaallo dhowr ah lagu garaacay goobo kale oo ku yaalla Jasiiradda Qeshm.

Saraakiisha Maraykanka ayaan weli wax faallo ah ka bixin wararkan, waxaana faahfaahinta weerarrada aan weli si madax-bannaan loo xaqiijin.

News DeskJuly 19, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Sirta Ka Dambaysa Tareenka Berbera: Itoobiya Iyo UAE Oo Bedelaya Khariidadda Geeska Afrika..!!

July 19, 2026

Sidee ayay Soomalida u saamaynayaan 8-da Qodob ee Shirka Wada-tashiga Qaran ee Itoobiya?

July 19, 2026

Somaliland oo Maraykanka ka bilawday qorshe cusub oo Aqoonsiga ah

July 19, 2026

Ciidanka Israa’iil: Waxaan aragnay gantaallo ay Iiraan ku ridday dekedda Aqaba ee dalka Urdun.

July 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker