Iran ayaa uga digtay dalalka Khaliijka in Mareykanku isticmaalo dhulkooda
Iran ayaa uga digtay dalalka Khaliijka in ay u oggolaadaan Maraykanka isticmaalka dhulkooda, hawadooda ama biyahooda si uu uga weerarro Iran, iyadoo sheegtay in tallaabadaas ay cawaaqib culus ku yeelan doonto dalalkaas.
Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Gudaha ee Baarlamaanka Iran, Mohammad Saleh Jokar, ayaa sheegay, haddii Maraykanku dhulka dalalkan u adeegsado weerar ka dhan ah Iran, in ay la kulmi doonaan “Khasare culus”.
Dhanka kale, Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa sheegtay in dib u soo celinta xayiraadaha hawlaha badda ay ka dhigan tahay mid lagu jabinayo heshiiskii Terhan iyo Washington.
War-saxaafadeedka wasaaradda waxay sidoo kale ku eedaysay Maraykanka dambiyo dagaal, iyadoo tusaale u soo qaadatay weerarro lagu bartilmaameedsaday kaabayaasha rayidka iyo adeegyada bulshada.
Iran waxay sheegtay in meelaha la beegsaday ay ka mid yihiin xarunta caafimaadka ee Guutada 388-aad, xarunta kaydinta masagada ee Hoveizeh, iyo meelo kale.
Tehran waxay sheegtay in tani ay tahay markii saddexaad muddo hal sano gudaheed ah oo Maraykanku weerar ku qaado Iran iyadoo ay weli socdaan wada-hadallo u dhexeeya labada dhinac.
Iran waxay ugu baaqday dalalka gobalka in aanay u oggolaan dhulkooda, hawadooda ama biyahooda in loo adeegsado weerarro ka dhan ah Iran, iyadoo sheegtay in ay doonayso in ay xoojiso isfahamka iyo iskaashiga gobalka.