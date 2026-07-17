Ilaada Kacaanka Iiraan oo ku dhawaaqay arrin cusub oo ku saabsan Hormuz

News DeskJuly 17, 2026
Less than a minute

Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ayaa bayaan ku sheegay in ay bartilmaameedsadeen Taliska Ciidamada Maraykanka ee saldhigga Al-Tanf ee ku yaalla koonfurta Suuriya.

Qoraalka ayaa lagu sheegay in, jawaab ahaan weerarradii Maraykanka iyo dilkii askar ka tirsanaa ciidamada IRGC ee Iranshahr, ciidamada Cirka iyo Hawada ee IRGC ay weerareen xarunta taliska ciidamada gaarka ah ee Maraykanka ee Al-Tanf, nidaam raadaar, dhowr diyaaradood oo qummaati u kaca oo gaar ah, iyo tiro ka mid ah ciidamada Maraykanka.

IRGC waxay sidoo kale sheegtay in ay weli gacanta ku hayaan Marinka Hormuz ciidamada Iiraan, isla markaana inta uu dagaalku socdo la joojin doono dhoofinta shidaalka iyo gaaska ee mara marinkan.

News DeskJuly 17, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Badhasaabka G-Saraar oo laba ardaa oo Walaalo ah u kala wareejiyey Mag ay isku lahaayeen 25 sano.

July 17, 2026

Shil gaadhi oo arday badan ku geeriyooden oo dalka Uganda ka dhacay

July 17, 2026

Xuutiyiinta Yemen oo u hanjabay Sacuudiga iyo labada dhinac oo xiisadoodu xoogeysatay

July 17, 2026

Iran ayaa uga digtay dalalka Khaliijka in Mareykanku isticmaalo dhulkooda

July 17, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker