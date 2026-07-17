Ilaada Kacaanka Iiraan oo ku dhawaaqay arrin cusub oo ku saabsan Hormuz
Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ayaa bayaan ku sheegay in ay bartilmaameedsadeen Taliska Ciidamada Maraykanka ee saldhigga Al-Tanf ee ku yaalla koonfurta Suuriya.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in, jawaab ahaan weerarradii Maraykanka iyo dilkii askar ka tirsanaa ciidamada IRGC ee Iranshahr, ciidamada Cirka iyo Hawada ee IRGC ay weerareen xarunta taliska ciidamada gaarka ah ee Maraykanka ee Al-Tanf, nidaam raadaar, dhowr diyaaradood oo qummaati u kaca oo gaar ah, iyo tiro ka mid ah ciidamada Maraykanka.
IRGC waxay sidoo kale sheegtay in ay weli gacanta ku hayaan Marinka Hormuz ciidamada Iiraan, isla markaana inta uu dagaalku socdo la joojin doono dhoofinta shidaalka iyo gaaska ee mara marinkan.