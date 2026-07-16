Pakistan oo ka hadashay xaaladda Mareykanka iyo Iiraan, halka ay hadda marayso

News DeskJuly 16, 2026
Less than a minute

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Pakistan, Tahir Andrabi, ayaa sheegay in inkasta oo ay jiraan caqabado ka dhashay hirgelinta heshiiska, Pakistan ay sii wadi doonto dhiirrigelinta labada dhinac si ay u joojiyaan colaadda.

“Waxaan rajaynaynaa in xaaladda marinka Hormuz si degdeg ah loo xallin doono.”

Waxa uu sidoo kale carrabka ku adkeeyay muhiimadda marinkaas, isagoo xusay baahida loo qabo ilaalinta amniga iyo in maraakiibta halkaas ka gudbaysa loo xaqiijiyo marin ammaan ah.

Toddobaadkan, Maraykanka ayaa weerar ku qaaday Iran, halka Tehran ay kaga jawaabtay iyadoo weerartay saldhigyo militari oo Maraykan leeyahay oo ku yaalla dalalka Khaliijka.

News DeskJuly 16, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

DEG DEG Eng Faysal Cali Waraabe oo Soo Bandhigay Qorshayaal Dhagaraysan oo lala Damacsan yahay Somaliland iyo Xogo Qarsoon.

July 16, 2026

Somaliland oo Mamnuucday Waraysiyada Laga Qaado Carruurta iyo Dadka Qaba Xanuunnada Maanka

July 16, 2026

Ilhaan Cumar oo ku baaqday in Maraykanku ku biiro Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah

July 16, 2026

Turkiga oo Soomaaliya ka reebay barnaamijka fiisaha elektaroonigga ah

July 16, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker