Mareykanka oo muwaadiniintiisa ku sugan Congo ka mamnuucay in ay galaan dalkiisa sabab la xidhiidha Ebola
Safaaradda Mareykanka ee Kinshasa ayaa ku dhawaaqday in muwaadiniinta Mareykanka ee ka baxaya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo aan loo oggolaan doonin inay raacaan duulimaadyada ku socda Mareykanka ilaa ay 21 maalmood ku maqnaadaan meel ka baxsan DRC, sababo la xiriira faafitaanka cudurka Ebola ee ka jira bariga dalka.
Tallaabadan ayaa timid kaddib digniin ay soo saartay Xarunta Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada ee Mareykanka CDC, taas oo sheegtay in dadka ka imaanaya DRC, Uganda iyo Koonfurta Suudaan la baari doono caafimaadkooda muddo 21 maalmood ah.
Sida ay sheegtay CDC, dadka ka baxaya DRC waxaa lagu soo rogi karaa amar ah “Ha Safrin”, kaas oo ka hor istaagaya inay raacaan diyaaradaha ku socda Mareykanka ilaa muddada kormeerka caafimaadku dhammaato.
Dadka loo oggolaado inay galaan Mareykanka waxay weli mari doonaan baaritaanno caafimaad oo lagu sameeyo garoomo diyaaradeed oo gaar ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin cabbiridda heerkulka jirka iyo la socodka xaaladdooda caafimaad.
Safaaradda Mareykanka ayaa uga digtay muwaadiniinteeda ku sugan DRC inay fishaan dib-u-dhacyo ku yimaada safarrada, isla markaana laga yaabo inay maraan dal kale ka hor inta aysan ku laaban Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri kara qaar ka mid ah ka-reebitaanno loo oggolaan karo sababo jiro awgood.
Dhanka kale, Xarunta Hawlgallada Gurmadka Caafimaadka Dadweynaha ee DRC ayaa sheegtay in faafitaanka Ebola uu weli sii kordhayo. Ilaa 13-ka Luulyo, waxaa la xaqiijiyay 2,011 xaaladood, halka ay dhinteen 754 qof oo ku kala sugan shan gobol. Gobolka Ituri ayaa laga soo wariyay tirada ugu badan ee caabuqyada cusub.
Saraakiisha caafimaadku waxay sidoo kale sheegeen in kiisaska cusub ee laga helay gobolka Haut-Uélé ay muujinayaan in cudurku uu sii fidayo una gudbayo deegaanno cusub.Heerka dhimashada ee cudurkan ayaa gaartay 37.5%, taas oo muujinaysa saameynta weyn ee fayriska.