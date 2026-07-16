Mareykanka oo ku dhawaaqay tallaabo Sacuudiga dan ugu jirto
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay oggolaatay heshiisyo hub looga iibinayo Sacuudiga oo qiimihiisa lagu qiyaasay 1 bilyan iyo 960 milyan oo doolar, si loo xoojiyo nidaamyada difaaca cirka ee dalkaas. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay sii kordhayaan colaadaha ka taagan Bariga Dhexe.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay: “Iibkan wuxuu waafaqsan yahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga qaranka ee Mareykanka, taas oo ay ka mid tahay xoojinta amniga mid ka mid ah xulafada ugu muhiimsan ee aan xubinta ka ahayn NATO. Sacuudigu wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa xasilloonida siyaasadeed iyo horumarka dhaqaale ee gobolka Khaliijka Carabta.”
Wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in heshiiska la soo jeediyay uu Sacuudiga siinayo ilaa 20,000 unug oo hagitaan oo loogu talagalay Nidaamka Hubka Saxnaanta Sare, kuwaas oo loo adeegsan doono hawlgallada hawada-ilaa ilaa-dhulka. Heshiiska waxaa sidoo kale ku jira qalabka lagu rido, madaxyada gantaallada, qaybo dayactir, tababar iyo taageero saadka.
Dhanka kale, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale oggolaatay heshiis gaaraya 484 milyan oo doolar oo loogu talagalay taageero farsamo oo la siinayo diyaaradaha Kuweyt.
Heshiiska hubka ee Kuweyt waxa uu ka kooban yahay taageero farsamo iyo qalab la xiriira diyaaradaha C-17, oo ay ku jiraan qaybo beddel ah, adeegyo dayactir, software, tababar iyo adeegyo saadka.
Heshiisyadan hubka ayaa la dhammaystiri doonaa lana hirgelin doonaa marka ay maraan habka dib-u-eegista ee Golaha Kongareeska Mareykanka.