Iiraan oo soo ridday diyaarad Mareykanku leeyahay

News DeskJuly 16, 2026
Less than a minute

Iiraan ayaa sheegtay inay soo ridday oo burburisay diyaarad nooca MQ-9 ah oo Mareykanku leeyahay, taas oo ay ku andacoonayso inay ku duuleysay hawada magaalada Andimeshk.

Sida ay sheegeen Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan, diyaaradda waxaa lagu soo riday nidaam casri ah oo difaaca cirka ah.

Wakaaladda wararka ee Tasnim, oo xiriir la leh IRGC, ayaa sheegtay in howlgalkaasi uu guuleystay, hase yeeshee ma aysan soo bandhigin wax caddeyn ah oo xaqiijinaya sheegashadaas.

Ilaa iyo hadda, Mareykanka iyo Taliska Dhexe ee Ciidamada Mareykanka CENTCOM, midkoodna si rasmi ah uma xaqiijin sheegashada Iiraan ee ah in diyaaradda MQ-9 la soo riday.

News DeskJuly 16, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

DEG DEG Eng Faysal Cali Waraabe oo Soo Bandhigay Qorshayaal Dhagaraysan oo lala Damacsan yahay Somaliland iyo Xogo Qarsoon.

July 16, 2026

Somaliland oo Mamnuucday Waraysiyada Laga Qaado Carruurta iyo Dadka Qaba Xanuunnada Maanka

July 16, 2026

Ilhaan Cumar oo ku baaqday in Maraykanku ku biiro Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah

July 16, 2026

Turkiga oo Soomaaliya ka reebay barnaamijka fiisaha elektaroonigga ah

July 16, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker