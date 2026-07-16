Iiraan oo soo ridday diyaarad Mareykanku leeyahay
Iiraan ayaa sheegtay inay soo ridday oo burburisay diyaarad nooca MQ-9 ah oo Mareykanku leeyahay, taas oo ay ku andacoonayso inay ku duuleysay hawada magaalada Andimeshk.
Sida ay sheegeen Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan, diyaaradda waxaa lagu soo riday nidaam casri ah oo difaaca cirka ah.
Wakaaladda wararka ee Tasnim, oo xiriir la leh IRGC, ayaa sheegtay in howlgalkaasi uu guuleystay, hase yeeshee ma aysan soo bandhigin wax caddeyn ah oo xaqiijinaya sheegashadaas.
Ilaa iyo hadda, Mareykanka iyo Taliska Dhexe ee Ciidamada Mareykanka CENTCOM, midkoodna si rasmi ah uma xaqiijin sheegashada Iiraan ee ah in diyaaradda MQ-9 la soo riday.