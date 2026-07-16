Iiraan oo bilowday weerarro cusub oo ka dhan ah saldhigyada Mareykanku ku leeyahayKhaliijka

News DeskJuly 16, 2026
1 minute read

Tehran ayaa qaaday weerarro cusub oo ka dhan ah saldhigyada milatari ee Maraykanka ee ku yaalla dalalka Khaliijka ee deriska la ah, halka Washington ay sii waday weerarrada ay ku qaadayso goobo ku yaalla Iran habeenkii oo dhan ah.

Tehran waxay sheegtay inay beegsatay bartilmaameedyo ku yaalla gobolka, oo ay ku jiraan Jordan, Kuweyt iyo Baxrayn, iyadoo maalintii lixaad ee colaadaha dib u soo cusboonaaday ay cadaadis saarayso heshiis hordhac ah oo lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka.

Dhanka kale, milatariga Maraykanka ayaa sheegay inuu qaaday weerarro socday lix saacadood oo meelo badan laga fuliyay, kuwaas oo lagu doonayay in lagu “wiiqo awoodda Iran ee ay ugu hanjabi karto badmaaxiinta aan waxba galabsan” ee marinka Hormuz.

Is-weydaarsiga weerarradii ugu dambeeyay ayaa yimid kaddib markii Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu uga digay Iran inay “si wanaagsan u dhaqanto”, isagoo sheegay in ay wajihi karto tallaabooyin milatari oo dheeraad ah haddii aysan Iran dib ugu soo laaban wada-hadallada.

News DeskJuly 16, 2026
1 minute read
home

Related Articles

DEG DEG Eng Faysal Cali Waraabe oo Soo Bandhigay Qorshayaal Dhagaraysan oo lala Damacsan yahay Somaliland iyo Xogo Qarsoon.

July 16, 2026

Somaliland oo Mamnuucday Waraysiyada Laga Qaado Carruurta iyo Dadka Qaba Xanuunnada Maanka

July 16, 2026

Ilhaan Cumar oo ku baaqday in Maraykanku ku biiro Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah

July 16, 2026

Turkiga oo Soomaaliya ka reebay barnaamijka fiisaha elektaroonigga ah

July 16, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker