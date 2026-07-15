Kenya: Maxkamad ayaa diidday codsi bulshada Rastafarian ay ku doonayeen sharciyaynta xashiishada

News DeskJuly 15, 2026
Less than a minute

Maxkamad ku taalla Kenya ayaa diidday codsi ay bulshada Rastafarian-ka ay ku dalbanayeen in xashiishadda (cannabis) loo sharciyeeyo si isticmaal diimeed ah.

Dadka codsiga gudbiyay ayaa ku dooday in xashiishaddu ay qayb muhiim ah ka tahay cibaadadooda, isla markaana mamnuuciddeedu ay ku xadgudbayso xuquuqdooda dastuuriga ah ee xorriyadda diinta.

Garsooraha ayaa sheegay in caddeymaha ay soo bandhigeen aysan ku filnayn isla markaana ay is khilaafsan yihiin.

Si kastaba ha ahaatee, wuxuu xusay in Kenya ay u baahan tahay dood qaran oo ku saabsan sharciyeynta xashiishadda, isagoo tilmaamay in maandooriyahan si ballaaran looga isticmaalo bulshada dhexdeeda.

News DeskJuly 15, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Ugu yaraan 50 muhaajiriin ah oo lagu la’yahay doon ku degtay xeebaha Liibiya

July 15, 2026

Deni: Wax canshuur ah laguma kordhin dekedda Boosaaso, khidmadaha maraakiibta ayaa la cusboonaysiiyay

July 15, 2026

Maamulka degmada Sallaxley oo go’aammo ka soo saaray aroosyada lagu tumo deegaanada degmadu maamusho

July 15, 2026

“Madaxwayne Xukuumadaadu faragalinta haka dayso Oodweyne, Anagu wax qabad u baahanahaye”

July 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker