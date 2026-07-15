𝐆𝐮𝐝𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐲𝐚𝐚𝐬𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐌𝐢𝐢𝐬𝐚𝐚𝐧𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐃𝐚𝐰𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐎𝐨 𝐘𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐊𝐮𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨𝐨𝐝𝐢𝐢 𝐔 𝐇𝐨𝐫𝐫𝐞𝐞𝐲𝐞𝐲

News DeskJuly 15, 2026
Less than a minute

𝐆𝐮𝐝𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐲𝐚𝐚𝐬𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐌𝐢𝐢𝐬𝐚𝐚𝐧𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐃𝐚𝐰𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐎𝐨 𝐘𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐊𝐮𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨𝐨𝐝𝐢𝐢 𝐔 𝐇𝐨𝐫𝐫𝐞𝐞𝐲𝐞𝐲

News DeskJuly 15, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Kenya: Maxkamad ayaa diidday codsi bulshada Rastafarian ay ku doonayeen sharciyaynta xashiishada

July 15, 2026

Ugu yaraan 50 muhaajiriin ah oo lagu la’yahay doon ku degtay xeebaha Liibiya

July 15, 2026

Deni: Wax canshuur ah laguma kordhin dekedda Boosaaso, khidmadaha maraakiibta ayaa la cusboonaysiiyay

July 15, 2026

Maamulka degmada Sallaxley oo go’aammo ka soo saaray aroosyada lagu tumo deegaanada degmadu maamusho

July 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker