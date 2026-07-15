𝐆𝐮𝐝𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐲𝐚𝐚𝐬𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐌𝐢𝐢𝐬𝐚𝐚𝐧𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐃𝐚𝐰𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐎𝐨 𝐘𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐊𝐮𝐥𝐚𝐧𝐤𝐨𝐨𝐝𝐢𝐢 𝐔 𝐇𝐨𝐫𝐫𝐞𝐞𝐲𝐞𝐲

\r\n\ud835\udc06\ud835\udc2e\ud835\udc1d\ud835\udc1d\ud835\udc22\ud835\udc1d\ud835\udc1a \ud835\udc12\ud835\udc22\ud835\udc32\ud835\udc1a\ud835\udc1a\ud835\udc2c\ud835\udc1a\ud835\udc1d\ud835\udc1d\ud835\udc1a \ud835\udc0c\ud835\udc22\ud835\udc22\ud835\udc2c\ud835\udc1a\ud835\udc1a\ud835\udc27\ud835\udc22\ud835\udc32\ud835\udc1a\ud835\udc1d\ud835\udc1d\ud835\udc1a \ud835\udc03\ud835\udc1a\ud835\udc30\ud835\udc25\ud835\udc1a\ud835\udc1d\ud835\udc1d\ud835\udc1a \ud835\udc0e\ud835\udc28 \ud835\udc18\ud835\udc1e\ud835\udc1e\ud835\udc2c\ud835\udc21\ud835\udc1a\ud835\udc32 \ud835\udc0a\ud835\udc2e\ud835\udc25\ud835\udc1a\ud835\udc27\ud835\udc24\ud835\udc28\ud835\udc28\ud835\udc1d\ud835\udc22\ud835\udc22 \ud835\udc14 \ud835\udc07\ud835\udc28\ud835\udc2b\ud835\udc2b\ud835\udc1e\ud835\udc1e\ud835\udc32\ud835\udc1e\ud835\udc32\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=lZE7VY0U1h8\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n