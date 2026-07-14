“Wuxuu ahaa dhawaq aad u xooggan, welina waan gariirayaa,” ayuu yidhi qof deggan Baxrayn
Muwaadin u dhashay Britain oo muddo ku noolaa Baxrayn ayaa sheegay cabsidii iyo argagixii uu la kulmay habeenno isdaba joog ah oo ay Iiraan ku soo qaaday gantaallo iyo diyaarado aan duuliye lahayn (drones), kuwaas oo ku dhacay meel u dhow xaafadaha la deggan yahay ee dalka yar ee jasiiradda ah ee Khaliijka.
Wuxuu sheegay inuu maqlayay “qaraxyo waaweyn” iyo in “gantaalkii ugu dhawaa ee la qabto uu dul maray meel dhowr boqol oo talaabo u jirta, iyadoo burburkiisuna uu ku dhacay badda horteeda dhismayaasha dabaqyada ah.”
“Qayladu aad bay u xoog badnayd, welina waan gariirayaa,” ayuu yiri.
Waxa kale oo uu sheegay inuu arkay “kubbad dab ah oo weyn” markii mid ka mid ah gantaalladii la qabtay uu ku dhacay badda meel u dhow halka uu joogay, isla markaana uu arkay “saddex gantaal oo nooca cruise-ka ah oo ku sii jeeday Juffair, halkaas oo ay ku taallo saldhigga ciidamada badda ee Maraykanka.”
Qofkan ajnabiga ah ayaa sheegay in sheegashada Iiraan ee ah inay waxyeello weyn gaarsiisay xarumaha milatariga ay tahay mid la buunbuuniyey, maadaama inta badan gantaalladii iyo hubkii ay soo riday Iiraan ay si guul leh u qabteen ciidamada difaaca cirka ee Baxrayn.
Hase yeeshee, dhismayaal badan oo dabaqyo la deggan yahay ayaa waxaa soo gaaray burbur ka dhashay mowjadaha qaraxyada iyo burburka kasoo dhacay gantaallada la qabtay.
Subaxnimadii maanta ayuu farriin ii soo diray isagoo leh: “Wax yar ka hor waxaa dhacay shan qarax oo aad u waaweyn. Muraayaddii daaqadda ayaa burburtay oo soo firirtay, waxaana lugtayda galay quraarad jajaban. Waa dhaawac yar oo aan halis ahayn.”