Tobanaan qof oo loo xidhay dab ka kacay kayn ku taala Koonfurta magaalada Paris
Dab xooggan oo ka kacay kayn ku taalla koonfurta magaalada Paris ayaa ku fiday dhul ku dhow 20 kiiloomitir oo laba jibbaaran, iyadoo dab-demisyadu rajeynayaan inay maanta xakameeyaan.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay in laba qof loo xiray tuhun la xiriira inay dabka si ula kac ah u huriyeen.
Mid kamid ah waa wiil 18 jir ah oo la sheegay in la qabtay isagoo sita dabshid, gacmihiisana ay ka buuxday dambas madow.
Guud ahaan dalka Faransiiska, 59 qof ayaa loo xiray eedo la xiriira dab-qabadsiin ula kac ah ama mid ka dhashay dayacaad.
Markii ugu horreysay gobolka Paris, waxaa la adeegsaday diyaarado qumaatiga u kaca oo si gaar ah loogu qalabeeyay daminta dabka, kuwaas oo biyaha ku daadiya goobaha uu dabku ka socdo.