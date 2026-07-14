Hoggaamiye ka tirsan ODM oo ku baaqay in dib loo furo xadka Kenya iyo Soomaaliya

News DeskJuly 14, 2026
1 minute read

Hoggaamiye ka tirsan xisbiga mucaaradka ee ODM ee dalka Kenya ayaa ku baaqay in dib loo furo xadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in xaaladda amni ay soo hagaagtay isla markaana ay jirto fursad lagu xoojin karo ganacsiga gobolka.

Mas’uulkan, oo khudbad ka jeediyay Dhadhaab, ayaa uga mahadceliyay Madaxweynaha Kenya, William Ruto, tallaabooyinka lagu fududeeyay helitaanka kaararka aqoonsiga (ID-yada) ee Soomaalida Kenya, isagoo sheegay in taasi ay xoojisay dareenka muwaadinnimada iyo sinnaanta.

Wuxuu sheegay in haddii uu helo fursad uu kula kulmo madaxweynaha, uu kala hadli doono furitaanka xadka Kenya iyo Soomaaliya, isagoo ku dooday in tallaabadaasi ay dardargelin doonto isu socodka ganacsiga ee u dhexeeya Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya.

Mas’uulka ayaa sidoo kale soo jeediyay in magaalada Dhadhaab laga hirgeliyo suuq weyn oo xoolaha lagu kala iibsado, isagoo sheegay in geela, lo’da iyo xoolaha kale ay ka iman karaan Soomaaliya, Itoobiya iyo gudaha Kenya, taasoo gobolka u beddeli karta xarun ganacsi oo muhiim ah.

Isagoo hadalkiisa sii wata, wuxuu sheegay in amniga uu soo hagaagay isla markaana ay yaraadeen weerarrada Al-Shabaab, arrintaas oo uu ku tilmaamay fursad lagu ballaarin karo iskaashiga dhaqaale ee dalalka Geeska Afrika.

News DeskJuly 14, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Maamulka Degmadda Burco ayaa daah-furay waaxda Dabagalka Cashuuraha.

July 14, 2026

Xog laga helay maraakiibtii Imaaraadka ee Iiraan weerartay

July 14, 2026

“Wuxuu ahaa dhawaq aad u xooggan, welina waan gariirayaa,” ayuu yidhi qof deggan Baxrayn

July 14, 2026

Tobanaan qof oo loo xidhay dab ka kacay kayn ku taala Koonfurta magaalada Paris

July 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker