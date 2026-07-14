Duulimaadyada diyaaradaha Yurub oo looga digay hawada dalalka gacanka

News DeskJuly 14, 2026
Less than a minute

Hay’adda badbaadada midowga duulimaadyada Yurub ayaa uga digaysa diyaaradaha inay ka howlgalaan hawada dalalka Baxrayn, Kuwait, Qadar iyo Imaaraatka iyo dusha biyaha gacanka Cumaan.

Waxa ay sheegeen horumarada milatari ee aan la saadaalin karin oo ay ku jiraan adeegsiga gantaalada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn,

Duulimaadyada diyaaradaha Yurub ayaa looga digay inay dul maraan hawada dalalka gacanka iyo shaqada nidaamyada difaacyada hawada ee dagaalka ee ka jirta gobolka ay dhalisay ‘’khatar sare’’ oo ay ku hayaan duulimaadyada.

La talintii u dambaysay ayaa sii shaqayn doonta ilaa 29-ka Luulyo, sida ay sheegayso EASA, iyada oo intaa ku dartay inay si dhow ula socon doonto xaalada.

News DeskJuly 14, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Maamulka Degmadda Burco ayaa daah-furay waaxda Dabagalka Cashuuraha.

July 14, 2026

Xog laga helay maraakiibtii Imaaraadka ee Iiraan weerartay

July 14, 2026

“Wuxuu ahaa dhawaq aad u xooggan, welina waan gariirayaa,” ayuu yidhi qof deggan Baxrayn

July 14, 2026

Tobanaan qof oo loo xidhay dab ka kacay kayn ku taala Koonfurta magaalada Paris

July 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker