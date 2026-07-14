Duulimaadyada diyaaradaha Yurub oo looga digay hawada dalalka gacanka
Hay’adda badbaadada midowga duulimaadyada Yurub ayaa uga digaysa diyaaradaha inay ka howlgalaan hawada dalalka Baxrayn, Kuwait, Qadar iyo Imaaraatka iyo dusha biyaha gacanka Cumaan.
Waxa ay sheegeen horumarada milatari ee aan la saadaalin karin oo ay ku jiraan adeegsiga gantaalada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn,
Duulimaadyada diyaaradaha Yurub ayaa looga digay inay dul maraan hawada dalalka gacanka iyo shaqada nidaamyada difaacyada hawada ee dagaalka ee ka jirta gobolka ay dhalisay ‘’khatar sare’’ oo ay ku hayaan duulimaadyada.
La talintii u dambaysay ayaa sii shaqayn doonta ilaa 29-ka Luulyo, sida ay sheegayso EASA, iyada oo intaa ku dartay inay si dhow ula socon doonto xaalada.