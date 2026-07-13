UK ayaa liiska kooxaha argagixisada ku dartay IRGC

News DeskJuly 13, 2026
Less than a minute

Dowaldda Beritan ayaa ku dhawaaqday in Ilaalada Kacaanka Iran, IRGC, ay ku dareyso kooxaha la mamnuucay.

Tallaabadan ayaa IRGC ku dareyso liiska ururada argagixisada, waxayna aheyd arrin muddo dheer Britan laga doodayay. Qaar ka mid xildhibanada iyo siyaasiyiinta UK ayaa hore u dalbaday in sidan la sameeyo.

Kaddib markii lagu qaaday weeraro bulshada Yahuuda ee UK, waxay dowaldda ansixisay Xeerka Ammaanka Qaranka kaas oo hore uu u ballan qaaday raysalwasaare Kier Starmer.

Markii hore, sharciyada lagu mamnuucayo kooxaha looguna aqoonsanayo in ay argagixiso yihiin kuma jirin kuwa dowladuhu taageeraan.

Waxybaaha hadda dambiga ah waxaa ka mid ah in aad taageerto IRGC ama aad ka hadasho fikrad taageerysa.

News DeskJuly 13, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Qiimaha shidaalka ayaa sare u kacay halka saamiyada Bariga Dhexe ay hoos u dhaceen

July 13, 2026

“Xisbiga Kulmiye Anigu Kuma Jirro Teginamaayo Shirkiisa Xinifna Ima Diwaan gelinaayo…”Rooda Abdi

July 13, 2026

Ciidamada Yemen ayaa weeraray garoonka Sanca si ay uga hortagaan diyaarad Iran leedahay

July 13, 2026

Dad ka badan 2,700 ayaa kuleyl ugu dhintay UK bilihii May iyo June

July 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker