UK ayaa liiska kooxaha argagixisada ku dartay IRGC
Dowaldda Beritan ayaa ku dhawaaqday in Ilaalada Kacaanka Iran, IRGC, ay ku dareyso kooxaha la mamnuucay.
Tallaabadan ayaa IRGC ku dareyso liiska ururada argagixisada, waxayna aheyd arrin muddo dheer Britan laga doodayay. Qaar ka mid xildhibanada iyo siyaasiyiinta UK ayaa hore u dalbaday in sidan la sameeyo.
Kaddib markii lagu qaaday weeraro bulshada Yahuuda ee UK, waxay dowaldda ansixisay Xeerka Ammaanka Qaranka kaas oo hore uu u ballan qaaday raysalwasaare Kier Starmer.
Markii hore, sharciyada lagu mamnuucayo kooxaha looguna aqoonsanayo in ay argagixiso yihiin kuma jirin kuwa dowladuhu taageeraan.
Waxybaaha hadda dambiga ah waxaa ka mid ah in aad taageerto IRGC ama aad ka hadasho fikrad taageerysa.