Qiimaha shidaalka ayaa sare u kacay halka saamiyada Bariga Dhexe ay hoos u dhaceen

News DeskJuly 13, 2026
1 minute read

Qiimaha shidaalka ayaa sare u kacay markii ay furmeen suuqyada Yurub iyo Mareykanka kaddib weerarada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran.

Saliidda cayriin waxay saakay kor u kacday ku dhawaad 5 boqolkiiba iyadoo fuustada shidaalka ay ka badan tahay 79 doolar. Suuqyda saamiyada dalalka Khaliijka ayaa maanta sidoo kale hoos u dhacday.

Suuqa saamiyada Sacuudiga ayaa hoos u dhacay 0.2 boqolkiiba. Halka suuqa Dubai uu isna hoos u dhacay 1.4 boqolkiba, waxayna taas keentay in 2.6 boqolkiiba saamiyada bangiga Imaartka uu hoos u dhaco.

Suuqa Abu Dhabi ayaa isna hoos u dhacay 0.5 boqolkiiba iyo sidoo kale saamiyada banigaga islaamka ee Dubai oo isna hoos u dhacay 1.2 boqolkiiba

Suuqa saamiyada Qatar iyo kan sarifka ayaa la xiray kaddib geerida amiirkii hore ee Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

News DeskJuly 13, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“Xisbiga Kulmiye Anigu Kuma Jirro Teginamaayo Shirkiisa Xinifna Ima Diwaan gelinaayo…”Rooda Abdi

July 13, 2026

UK ayaa liiska kooxaha argagixisada ku dartay IRGC

July 13, 2026

Ciidamada Yemen ayaa weeraray garoonka Sanca si ay uga hortagaan diyaarad Iran leedahay

July 13, 2026

Dad ka badan 2,700 ayaa kuleyl ugu dhintay UK bilihii May iyo June

July 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker