Qiimaha shidaalka ayaa sare u kacay halka saamiyada Bariga Dhexe ay hoos u dhaceen
Qiimaha shidaalka ayaa sare u kacay markii ay furmeen suuqyada Yurub iyo Mareykanka kaddib weerarada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran.
Saliidda cayriin waxay saakay kor u kacday ku dhawaad 5 boqolkiiba iyadoo fuustada shidaalka ay ka badan tahay 79 doolar. Suuqyda saamiyada dalalka Khaliijka ayaa maanta sidoo kale hoos u dhacday.
Suuqa saamiyada Sacuudiga ayaa hoos u dhacay 0.2 boqolkiiba. Halka suuqa Dubai uu isna hoos u dhacay 1.4 boqolkiba, waxayna taas keentay in 2.6 boqolkiiba saamiyada bangiga Imaartka uu hoos u dhaco.
Suuqa Abu Dhabi ayaa isna hoos u dhacay 0.5 boqolkiiba iyo sidoo kale saamiyada banigaga islaamka ee Dubai oo isna hoos u dhacay 1.2 boqolkiiba
Suuqa saamiyada Qatar iyo kan sarifka ayaa la xiray kaddib geerida amiirkii hore ee Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.