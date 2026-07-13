Dad ka badan 2,700 ayaa kuleyl ugu dhintay UK bilihii May iyo June
Tirada dhimashada ee ka badan 2,700 waxaa soo saaray Jaamacadda Imperial College London, Xafiiska saadaasha iyo jaamacadda London kulliyada cudurada kuleylaha.
Inta badan dadka waxay dhinteen bishii June ee la soo dhaafay oo kuleyulka uu gaaray 37.7C. Halkii ugu sareysay ee kuleylka uu hore u gaaray waxay aheyd 35.6C taas oo ka dhigan in kuleylkii bishii June uu ahaa midkii ugu sareeyay.
Cilmibaarista waxay sheegeysaa in ku dhawaad 550 qof ay kuleyl u dhinteen intii u dhexeysay 21-kii bishii May ilaa iyo 29-kii bishii May halka ku dhawaad 2,200 ay dhinteen intii u dhexyeysay 18 ilaa iyo 28-kii bishii June.
Keylka ayaa habeenkii darnaa oo dadka ma aysan seexan karin. Inta badan guryaha UK looma dhisan qaab ay kuleylka ku yareyn karaan taasna waxay keentay in dadku u nuglaadaan heerkulka aadka u sareeya
Kulaylku wuxuu jirka ku keenaa culays aad u weyn, taasoo keenta fuuq bax aad ah, iyadoo wadnuhu si xoog leh u garaacayo si uu kuu qaboojiyo.
Carruurnta iyo waayeelka ayaa ah dadka ugu badan ee halista galay iyo sidoo klae dadka xanuunsan.