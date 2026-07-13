Dad ka badan 2,700 ayaa kuleyl ugu dhintay UK bilihii May iyo June

News DeskJuly 13, 2026
1 minute read

Tirada dhimashada ee ka badan 2,700 waxaa soo saaray Jaamacadda Imperial College London, Xafiiska saadaasha iyo jaamacadda London kulliyada cudurada kuleylaha.

Inta badan dadka waxay dhinteen bishii June ee la soo dhaafay oo kuleyulka uu gaaray 37.7C. Halkii ugu sareysay ee kuleylka uu hore u gaaray waxay aheyd 35.6C taas oo ka dhigan in kuleylkii bishii June uu ahaa midkii ugu sareeyay.

Cilmibaarista waxay sheegeysaa in ku dhawaad 550 qof ay kuleyl u dhinteen intii u dhexeysay 21-kii bishii May ilaa iyo 29-kii bishii May halka ku dhawaad 2,200 ay dhinteen intii u dhexyeysay 18 ilaa iyo 28-kii bishii June.

Keylka ayaa habeenkii darnaa oo dadka ma aysan seexan karin. Inta badan guryaha UK looma dhisan qaab ay kuleylka ku yareyn karaan taasna waxay keentay in dadku u nuglaadaan heerkulka aadka u sareeya

Kulaylku wuxuu jirka ku keenaa culays aad u weyn, taasoo keenta fuuq bax aad ah, iyadoo wadnuhu si xoog leh u garaacayo si uu kuu qaboojiyo.

Carruurnta iyo waayeelka ayaa ah dadka ugu badan ee halista galay iyo sidoo klae dadka xanuunsan.

News DeskJuly 13, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Qiimaha shidaalka ayaa sare u kacay halka saamiyada Bariga Dhexe ay hoos u dhaceen

July 13, 2026

“Xisbiga Kulmiye Anigu Kuma Jirro Teginamaayo Shirkiisa Xinifna Ima Diwaan gelinaayo…”Rooda Abdi

July 13, 2026

UK ayaa liiska kooxaha argagixisada ku dartay IRGC

July 13, 2026

Ciidamada Yemen ayaa weeraray garoonka Sanca si ay uga hortagaan diyaarad Iran leedahay

July 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker