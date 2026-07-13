Ciidamada Yemen ayaa weeraray garoonka Sanca si ay uga hortagaan diyaarad Iran leedahay
Wararka ka imanaya Yemen ayaa sheegaya in qaraxyo ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee caasimadda Sanca kaas oo ay maamulaan Xuutiyiinta.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, taas oo gacanta ku haysa dekedda koonfureed ee Cadan ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay beegsadeen dhabaha ay diyaaradaha ka duulaan, kuna degaan si ay uga hortagaan in diyaarad laga leeyahay Iran ay halkaas ku degto.
Xuutiyiinta waxaa taageera Iran, halka dowladda fadhigeedu yahay Cadan ay taageero ka hesho Sacuudiga. Faahfaahinta dhacdadan weli si cad looma oga, balse waxay keeni kartaa in ay sii xoogeysato colaadda Yemen oo sannadihii u dambeeyay aheyd mid deggan.