Ciidamada Yemen ayaa weeraray garoonka Sanca si ay uga hortagaan diyaarad Iran leedahay

News DeskJuly 13, 2026
Less than a minute

Wararka ka imanaya Yemen ayaa sheegaya in qaraxyo ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee caasimadda Sanca kaas oo ay maamulaan Xuutiyiinta.

Wasaaradda Gaashaandhigga ee dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, taas oo gacanta ku haysa dekedda koonfureed ee Cadan ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay beegsadeen dhabaha ay diyaaradaha ka duulaan, kuna degaan si ay uga hortagaan in diyaarad laga leeyahay Iran ay halkaas ku degto.

Xuutiyiinta waxaa taageera Iran, halka dowladda fadhigeedu yahay Cadan ay taageero ka hesho Sacuudiga. Faahfaahinta dhacdadan weli si cad looma oga, balse waxay keeni kartaa in ay sii xoogeysato colaadda Yemen oo sannadihii u dambeeyay aheyd mid deggan.

News DeskJuly 13, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Qiimaha shidaalka ayaa sare u kacay halka saamiyada Bariga Dhexe ay hoos u dhaceen

July 13, 2026

“Xisbiga Kulmiye Anigu Kuma Jirro Teginamaayo Shirkiisa Xinifna Ima Diwaan gelinaayo…”Rooda Abdi

July 13, 2026

UK ayaa liiska kooxaha argagixisada ku dartay IRGC

July 13, 2026

Dad ka badan 2,700 ayaa kuleyl ugu dhintay UK bilihii May iyo June

July 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker