Wasiirada arimaha dibadda Pakistan iyo Iran oo qadka taleefanka ku wada hadlay

News DeskJuly 12, 2026
Less than a minute

Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Pakistan ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Ishaq Dar ayaa wadahadal khadka taleefanka ah la yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan Abbas Araqchi si ay uga wada hadlaan xaaladda Bariga Dhexe.

War-saxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Pakistan ayaa lagu sheegay in Ishaq Dar uu ku boorriyay dhinacyada inay qaataan waddo lagu dejinayo xiisadda oo ay is xakameeyaan.

Wuxuu sheegay in Heshiiskii Isfahamka ee Islamabad la isku raacay bishii Juun 2026. Wuxuu ku nuuxnuuxsaday in wadahadalka iyo diblomaasiyadda ay yihiin habka kaliya ee lagu xallin karo khilaafaadka laguna gaari karo nabad iyo xasillooni waarta oo ka dhacda gobolka.

Labada hoggaamiye waxay ku heshiiyeen inay xiriir dhow la yeeshaan.

News DeskJuly 12, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐗𝐚𝐟𝐢𝐢𝐬𝐤𝐢𝐢𝐬𝐚 𝐤𝐮 𝐪𝐚𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐆𝐮𝐝𝐝𝐨𝐨𝐦𝐢𝐲𝐚𝐡𝐚 𝐂𝐮𝐬𝐮𝐛 𝐢𝐲𝐨 𝐆𝐮𝐝𝐝𝐨𝐨𝐦𝐢𝐲𝐢𝐡𝐢𝐢 𝐇𝐨𝐫𝐞 𝐞𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐚𝐡𝐚 𝐆𝐮𝐮𝐫𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐉𝐒𝐋

July 12, 2026

Madaxweyne Deni: Doorasho qof iyo cod ah oo natiijadeeda horay loo sii ogyahay dimuqraadiyad ma ahan

July 12, 2026

Awdal In Lasiiyo Kursiga Guurtida Ayey Ahayde Inqilaab Ayaa ka dhacay, Samaroona Kurasta Xanta Way

July 12, 2026

Madaxweyne Ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Oo Ka Qayb Galay Aas Qaran Oo Loo Hoggaankii..

July 12, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker