Wasiirada arimaha dibadda Pakistan iyo Iran oo qadka taleefanka ku wada hadlay
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Pakistan ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda Ishaq Dar ayaa wadahadal khadka taleefanka ah la yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan Abbas Araqchi si ay uga wada hadlaan xaaladda Bariga Dhexe.
War-saxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Pakistan ayaa lagu sheegay in Ishaq Dar uu ku boorriyay dhinacyada inay qaataan waddo lagu dejinayo xiisadda oo ay is xakameeyaan.
Wuxuu sheegay in Heshiiskii Isfahamka ee Islamabad la isku raacay bishii Juun 2026. Wuxuu ku nuuxnuuxsaday in wadahadalka iyo diblomaasiyadda ay yihiin habka kaliya ee lagu xallin karo khilaafaadka laguna gaari karo nabad iyo xasillooni waarta oo ka dhacda gobolka.
Labada hoggaamiye waxay ku heshiiyeen inay xiriir dhow la yeeshaan.