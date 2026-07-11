Nin looga shakisanaa dilka xildhibaan hore oo British ah oo la sii daayay
Booliska Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in nin 26 jir ah oo loo xiray tuhun ah inuu dilay xildhibaan hore Anne Widdicombe la sii daayay, isla markaana aan hadda lagu hayn baaritaan booliis.
Booliisku waxay sidoo kale sheegeen in ninku uu ahaa muwaadin cadaan ah oo u dhashay Britain oo Jimcihii lagu xiray Devon.
Meydka wasiirkii hore ee dowladda Conservative-ka iyo afhayeenka xisbiga dib-u-habaynta Ingiriiska oo 78 jir ah ayaa laga helay gurigeeda subaxnimadii Khamiista, waqtiga UK, iyadoo qabta dhaawacyo halis ah.