Nin looga shakisanaa dilka xildhibaan hore oo British ah oo la sii daayay

News DeskJuly 11, 2026
Less than a minute

Booliska Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in nin 26 jir ah oo loo xiray tuhun ah inuu dilay xildhibaan hore Anne Widdicombe la sii daayay, isla markaana aan hadda lagu hayn baaritaan booliis.

Booliisku waxay sidoo kale sheegeen in ninku uu ahaa muwaadin cadaan ah oo u dhashay Britain oo Jimcihii lagu xiray Devon.

Meydka wasiirkii hore ee dowladda Conservative-ka iyo afhayeenka xisbiga dib-u-habaynta Ingiriiska oo 78 jir ah ayaa laga helay gurigeeda subaxnimadii Khamiista, waqtiga UK, iyadoo qabta dhaawacyo halis ah.

News DeskJuly 11, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS Xiisadda Badda Cas oo Kacsan! Warbixin Cusub oo Sheegtay Saldhig Ciidan oo La Dhisayo..

July 11, 2026

Khilaaf ka dhashay canshuuraha oo hakiyay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee dekedda Bosaso

July 11, 2026

Gudoomiye Maxamuud Xaashi oo Mar Kale Xiniinyaha la Soo Baxay

July 11, 2026

“Xukuumadu HAA & MAYA Waxay Ku Mashquulsan tahay Maxaan Cunaa?” Masuul Xisbiga KAAh ku cusub.

July 11, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker