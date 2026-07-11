Nin diyaarad hawada ku jirta daaqadeeda madax kala baxay iyo go’aanka diyaaraddu qaadatay

News DeskJuly 11, 2026
Less than a minute

Mid ka mid ah rakaabkii saarnaa diyaarad ka duushay Thessaloniki oo Giriigga ah kuna socotay Memmingen oo Jarmalka ah ayaa loo fidiyay daryeel caafimaad kadib markii daaqad ka mid ah kuwa diyaaradaha ay furantay intii ay hawada ku jirtay.

Wararku waxay sheegayaan in ninkaasi oo 61 jir ah kana soo jeeda Serbia uu qayb ahaan madaxa kala baxay daaqadda furantay ka hor inta aysan diyaaradda, oo ay maamulaysay Malta Air, aysan , si nabad ah u degin

News DeskJuly 11, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS Xiisadda Badda Cas oo Kacsan! Warbixin Cusub oo Sheegtay Saldhig Ciidan oo La Dhisayo..

July 11, 2026

Khilaaf ka dhashay canshuuraha oo hakiyay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee dekedda Bosaso

July 11, 2026

Gudoomiye Maxamuud Xaashi oo Mar Kale Xiniinyaha la Soo Baxay

July 11, 2026

“Xukuumadu HAA & MAYA Waxay Ku Mashquulsan tahay Maxaan Cunaa?” Masuul Xisbiga KAAh ku cusub.

July 11, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker